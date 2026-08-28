Spopolamento del centro storico di Modica, lo strappo del Comitato

MODICA, 28 Agosto 2026 – Il centro storico di Modica sprofonda in una crisi di rappresentanza e di prospettiva, culminata nella decisione del Comitato Centro Storico di abbandonare il Tavolo Tecnico dopo mesi di incontri definiti sterili e inconcludenti. A rincarare la dose sulla gestione amministrativa interviene Uccio Barone, ex assessore e docente universitario, che boccia senza appello l’operato della giunta sul fronte della desertificazione urbana.

L’uscita di scena del Comitato rappresenta, secondo l’analisi di Barone, la plastica conferma dell’incapacità dell’Amministrazione comunale di avviare un percorso reale di condivisione su analisi e contromisure. L’obiettivo originario del tavolo – arginare il progressivo e inarrestabile declino residenziale, economico e culturale della città antica, sia Alta che Bassa – è fallito di fronte a una tendenza costante: lo svuotamento di funzioni e servizi a favore del quartiere di Sorda-Sacro Cuore, definito polemicamente «senza volto e senz’anima».

Il futuro a cui sembra condannato il cuore barocco della città viene descritto con tinte fosche. Senza decisioni operative né misure strutturali capaci di restituire vivibilità e residenzialità, il centro è destinato a ridursi a un perimetro di bar e pizzerie, accompagnato da musei percepiti come privi di una vera narrazione, dai tour turistici dei trenini colorati e da effimeri intrattenimenti estivi allestiti sulle scalinate delle chiese. Una serie di interventi di facciata che l’ex assessore liquida lapidariamente come «tanta “fuffa”», lontana anni luce dalle reali necessità di rilancio del territorio.

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