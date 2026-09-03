  • 3 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 3 Settembre 2026 -
Politica | Scicli

Scicli: al via i lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente Trippatore a Sampieri

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 03 settembre 2026 – Saranno ultimati entro due mesi i lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente Trippatore, situato nella frazione di Sampieri a Scicli. Alla consegna dei lavori erano presenti il Sindaco di Scicli, Mario Marino, l’Assessore all’Ambiente, Enzo Giannone, il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Giallo, e i rappresentanti dell’impresa appaltatrice. L’opera è supportata economicamente grazie alla sinergia istituzionale con l’Autorità di Bacino della Regione Siciliana, che ha promosso e finanziato l’intervento per un importo complessivo di  177.996,98 euro. Il protocollo prevede la pulizia idraulica e la risagomatura del canale per ripristinare la forma e le dimensioni originarie dell’alveo e degli argini, attraverso la rimozione di fitta vegetazione spontanea, canneti e detriti accumulati nel fondo, elementi che in passato hanno causato pericolosi fenomeni di esondazione e stagnazione idrica durante le piogge intense. La durata prevista è di 60 giorni consecutivi con ultimazione fissata al 23 ottobre 2026. Si tratta di opere di manutenzione straordinaria delle arginature e consolidamento fondamentali per garantire la piena funzionalità del torrente e la sicurezza di un territorio in cui convivono attività agricole, commerciali e insediamenti abitativi.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube