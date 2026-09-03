Scicli: al via i lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente Trippatore a Sampieri

Scicli, 03 settembre 2026 – Saranno ultimati entro due mesi i lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente Trippatore, situato nella frazione di Sampieri a Scicli. Alla consegna dei lavori erano presenti il Sindaco di Scicli, Mario Marino, l’Assessore all’Ambiente, Enzo Giannone, il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Giallo, e i rappresentanti dell’impresa appaltatrice. L’opera è supportata economicamente grazie alla sinergia istituzionale con l’Autorità di Bacino della Regione Siciliana, che ha promosso e finanziato l’intervento per un importo complessivo di 177.996,98 euro. Il protocollo prevede la pulizia idraulica e la risagomatura del canale per ripristinare la forma e le dimensioni originarie dell’alveo e degli argini, attraverso la rimozione di fitta vegetazione spontanea, canneti e detriti accumulati nel fondo, elementi che in passato hanno causato pericolosi fenomeni di esondazione e stagnazione idrica durante le piogge intense. La durata prevista è di 60 giorni consecutivi con ultimazione fissata al 23 ottobre 2026. Si tratta di opere di manutenzione straordinaria delle arginature e consolidamento fondamentali per garantire la piena funzionalità del torrente e la sicurezza di un territorio in cui convivono attività agricole, commerciali e insediamenti abitativi.

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