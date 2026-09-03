Un pigiama per dire “ci siamo”: AVIS Modica in corteo il 18 settembre per i bambini malati di tumore

Modica, 03 settembre 2026 – Il 18 settembre a Modica si scende in strada in pigiama. Una richiesta semplice, per una causa che semplice non è: sostenere le famiglie dei bambini malati di tumore. Si tratta della “Pigiama Run 2026”, la camminata benefica organizzata da LILT Ragusa, che AVIS Modica ha scelto di patrocinare, aderendo così all’ottava edizione nazionale della manifestazione, promossa dal 2019 dalla LILT di Milano e quest’anno in programma in contemporanea in oltre 40 città italiane.

“Sostenere la Pigiama Run è per noi naturale – ha dichiarato il direttivo di AVIS Modica – La donazione di sangue e la vicinanza ai bambini malati di tumore nascono dallo stesso spirito di comunità e di cura verso chi ha più bisogno. Patrocinare questo evento significa ribadire il nostro impegno accanto alle famiglie che ogni giorno affrontano la malattia dei propri figli, e lo facciamo con la leggerezza e il calore di una passeggiata in pigiama, aperta a tutti”.

L’appuntamento è fissato per le ore 18.00 presso l’atrio di Palazzo San Domenico, sede del Comune di Modica, dove i partecipanti potranno iscriversi prima della partenza della passeggiata solidale lungo Corso Umberto, in programma alle 18.30. La quota di partecipazione è di 15 euro (ridotta a 5 euro per i bambini) e comprende uno zainetto con materiale informativo, sconti e prodotti offerti dagli sponsor della manifestazione. Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno delle famiglie dei bambini ricoverati nei reparti oncologici pediatrici.

Le iscrizioni si possono effettuare anche online sul sito pigiamarun.it/ragusa, oppure rivolgendosi alla segreteria LILT di via Avv. Ottaviano, a Ragusa Ibla, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Per informazioni è inoltre attivo il numero 334 398 5455.

Con questa adesione, AVIS Modica conferma ancora una volta la propria vocazione di presenza attiva sul territorio, accanto alle realtà che, come LILT Ragusa, si spendono ogni giorno per la salute e la solidarietà, nella convinzione che il gesto del dono, in tutte le sue forme, sia la strada più semplice e più incisiva per costruire comunità.

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