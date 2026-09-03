Insediato il nuovo Consiglio di Disciplina dei Periti Industriali di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Messina e Ragusa

Palermo, 03 settembre 2026 – Il 1° settembre alle ore 16,00, presso la sede del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Palermo e in teleconferenza dalle rispettive sedi, ha avuto luogo l’insediamento del Consiglio di Disciplina dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

del Collegio Territoriale per le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Messina e Ragusa.

I componenti effettivi, con decreto del Presidente del Tribunale di Palermo, sono i periti Corrado Monaca (Collegio di Ragusa, consigliere), Lorenzo Riccobono (Collegio di Agrigento, segretario) e Simone Chinnici (Collegio di Palermo, presidente). Il presidente Chinnici, il segretario Riccobono e il consigliere Monaca ringraziano il Collegio di Palermo e il suo presidente Ing. Angelo Di Blasi per il fondamentale supporto logistico e organizzativo offerto, che ha permesso di garantire la piena operatività del Consiglio a beneficio dell’intera categoria professionale delle cinque province siciliane.

I Consigli di disciplina sono organi autonomi istituiti presso i Collegi territoriali dell’Ordine.

Hanno il compito di svolgere la valutazione preliminare, l’istruttoria e la decisione finale in merito alle questioni disciplinari che coinvolgono gli iscritti all’Albo e al Registro dei Praticanti. La loro azione è volta a garantire il rispetto del codice deontologico e della legge,

tutelando la correttezza e il prestigio della professione.

I professionisti che guideranno l’organismo per il prossimo quadriennio vantano un’elevata esperienza nelle rispettive realtà territoriali siciliane. Simone Chinnici, perito industriale, iscritto all’Albo del Collegio di Palermo dal 1990, ha alle spalle oltre 36 anni di attività professionale. Specializzato in Elettrotecnica ed automazione, ha operato nel settore dell’Impiantistica elettrica e automazione.

Corrado Monaca, perito industriale di Ragusa, è un professionista molto attivo,

rappresentante del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e

noto per il suo impegno nella ricerca e nella sperimentazione in campo ambientale e

architettonico.

Lorenzo Riccobono, classe 1978, rappresentante del Collegio di Agrigento, chimico, ricopre

il ruolo di segretario, che per regolamento è affidato al componente con minore anzianità di

iscrizione all’Albo (2008).

Il consigliere Corrado Monaca ha aggiunto: “Questo Consiglio rappresenta un’importante

occasione di collaborazione tra i diversi territori siciliani. Sono certo che, grazie all’esperienza di tutti i componenti, sapremo affrontare le sfide che ci attendono con lo spirito di servizio che da sempre contraddistingue la nostra professione.”

Con l’insediamento odierno, il Consiglio di Disciplina è ufficialmente operativo per il prossimo

quadriennio, e avrà il compito di vigilare sulla deontologia professionale degli oltre 4.000

iscritti ai cinque Collegi territoriali della Sicilia occidentale e centro-orientale.

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