Confcommercio Modica: «I negozi di generi alimentari e i servizi restano operativi a Marina»

MODICA, 03 Settembre 2026 -Il presidente sezionale di ConfCommercio, Giorgio Moncada, sottolinea come le opinioni debbano necessariamente confrontarsi con la realtà dei fatti.

Nel centro rivierasco, infatti, risultano presenti quattro attività regolarmente aperte per l’acquisto del pane che, durante le ore serali, garantiscono la continuità del servizio tramite un apposito sistema di turnazione, analogamente agli esercizi della ristorazione che proseguono la propria operatività. Viene, dunque, smentita la rappresentazione secondo cui, alle 20,45 del primo settembre, fosse necessario spostarsi in automobile altrove per comprare del pane.

La presa di posizione di Confcommercio punta l’attenzione sui sacrifici di imprenditori, lavoratori e famiglie che hanno affrontato una stagione complessa fatta di aperture prolungate, investimenti e grande fatica. L’associazione ricorda che i commercianti locali, oltre a garantire i servizi essenziali, hanno investito in prima persona per sostenere e organizzare eventi pubblici destinati a residenti e villeggianti.

Pur confermando la disponibilità a discutere sul miglioramento della programmazione turistica e sulla necessità di allungare la durata della stagione, Confcommercio chiede che il lavoro degli operatori commerciali venga raccontato nel rispetto della realtà concreta. A supporto della propria posizione, l’associazione conclude ricordando che la verifica è semplice e immediata: a Marina di Modica e in piazza Mediterraneo il pane e i panini imbottiti sono regolarmente acquistabili nelle ore serali.

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