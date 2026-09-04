Rosolini, caldo record e aule senza condizionatori: il sindaco rinvia l’inizio della scuola

ROSOLINI, 04 Settembre 2026 – Le temperature elevate e l’assenza di impianti di climatizzazione nelle aule spingono il Comune di Rosolini a posticipare l’avvio delle lezioni. Il sindaco Giovanni Spadola ha firmato un’ordinanza per far slittare il suono della campanella del nuovo anno scolastico 2026-2027, rispondendo così alle criticità legate al caldo anomalo che continua a interessare il territorio siracusano.

In base al provvedimento adottato nella cittadina di poco più di ventimila abitanti, tutti i plessi scolastici del territorio — dalle scuole dell’infanzia fino agli istituti superiori — rimarranno chiusi nei giorni 15, 16, 17 e 18 settembre. Il primo giorno di scuola slitta ufficialmente a lunedì 21 settembre.

La decisione del primo cittadino è motivata dalla “persistenza della eccezionale ed anomala ondata di calore” e dalla conseguente “mancanza di adeguate attrezzature di climatizzazione delle aule”, condizioni che rendono al momento disagevole e inadatto il regolare svolgimento delle attività didattiche. Contestualmente al rinvio, l’Amministrazione comunale ha disposto l’esecuzione di un intervento straordinario di disinfestazione e derattizzazione contro insetti e parassiti nocivi, sfruttando i giorni di chiusura per sanificare gli edifici scolastici prima dell’arrivo degli studenti.

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