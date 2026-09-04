  • 4 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 4 Settembre 2026 -
Politica | rosolini | Slider

Rosolini, caldo record e aule senza condizionatori: il sindaco rinvia l’inizio della scuola

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ROSOLINI, 04 Settembre 2026 – Le temperature elevate e l’assenza di impianti di climatizzazione nelle aule spingono il Comune di Rosolini a posticipare l’avvio delle lezioni. Il sindaco Giovanni Spadola ha firmato un’ordinanza per far slittare il suono della campanella del nuovo anno scolastico 2026-2027, rispondendo così alle criticità legate al caldo anomalo che continua a interessare il territorio siracusano.

In base al provvedimento adottato nella cittadina di poco più di ventimila abitanti, tutti i plessi scolastici del territorio — dalle scuole dell’infanzia fino agli istituti superiori — rimarranno chiusi nei giorni 15, 16, 17 e 18 settembre. Il primo giorno di scuola slitta ufficialmente a lunedì 21 settembre.

La decisione del primo cittadino è motivata dalla “persistenza della eccezionale ed anomala ondata di calore” e dalla conseguente “mancanza di adeguate attrezzature di climatizzazione delle aule”, condizioni che rendono al momento disagevole e inadatto il regolare svolgimento delle attività didattiche. Contestualmente al rinvio, l’Amministrazione comunale ha disposto l’esecuzione di un intervento straordinario di disinfestazione e derattizzazione contro insetti e parassiti nocivi, sfruttando i giorni di chiusura per sanificare gli edifici scolastici prima dell’arrivo degli studenti.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube