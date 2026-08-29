Centro storico nel caos, il Comitato abbandona il Tavolo Tecnico. Il PD: «Fallimento dell’amministrazione»

MODICA, 29 Agosto 2026 – Il Tavolo Tecnico Consultivo Permanente sul centro storico di Modica si arena definitivamente. La decisione del Comitato Centro Storico di abbandonare il percorso e disertare la riunione convocata per lunedì 31 agosto apre una voragine politica, spingendo il Partito Democratico a denunciare apertamente il fallimento dell’amministrazione guidata dalla sindaca Maria Monisteri.

A marcare la linea del partito è il vice segretario del circolo PD di Modica, Carmelo Blanco, che non usa giri di parole per definire la situazione: «Avevamo avvertito l’Amministrazione: aprire organismi senza definirne competenze, tempi e strumenti attuativi avrebbe trasformato il confronto in un esercizio sterile». Per il PD, l’addio del Comitato dopo dieci sedute non rappresenta una vittoria di parte, ma «una sconfitta della politica cittadina e, anzitutto, di chi governa». Sul tavolo restano irrisolti nodi cruciali come la ricognizione degli immobili comunali, la disciplina della sosta e l’iter del Piano Urbanistico Generale (PUG).

Nel mirino dell’opposizione c’è soprattutto la mancanza di una visione d’insieme. Il cuore antico della città viene gestito, secondo i dem, attraverso «micro-interventi slegati su ZTL o parcheggi», ignorando le vere emergenze: la crisi demografica, la desertificazione commerciale, la residenzialità e la mobilità. Un’impostazione che il PD aveva cercato di correggere già lo scorso 19 giugno con l’iniziativa pubblica “Pensare una nuova Modica”, aperta al contributo di docenti universitari e competenze scientifiche.

Di fronte allo stallo istituzionale e ai mesi definiti “preziosi e perduti” dall’esecutivo, il partito lancia una proposta per raccogliere l’eredità civica del Comitato: promuovere un percorso di co-progettazione aperto a residenti, associazioni, categorie economiche e professionisti. I paletti fissati dal PD sono tre: dati certi per inquadrare i problemi, competenze qualificate per leggerli e un metodo rigoroso per trasformare le idee in atti amministrativi con scadenze precise.

«Modica merita un progetto, non una sequenza di emergenze», conclude Blanco nella nota ufficiale, ribadendo la necessità di un’inversione di rotta immediata per restituire al centro storico centralità, vitalità e accessibilità.

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