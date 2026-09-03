Pozzallo. Stamani sbarco con 84 persone al porto. Stanno tutti bene.

POZZALLO, 03 Settembre 2026 – Non si ferma l’ondata di sbarchi lungo le coste siciliane. Stamani, intorno alle 9:30, il porto di Pozzallo ha fatto da scenario all’arrivo di altri 84 migranti, intercettati e messi in salvo a bordo di un pattugliatore della Guardia di Finanza.

Il gruppo di persone giunto nello scalo ragusano è composto interamente da uomini. Tra di loro si registra la presenza di 10 minori non accompagnati, per i quali sono già state prontamente avviate le procedure di tutela e affidamento previste dalla legge. Dal punto di vista sanitario, la situazione appare fortunatamente sotto controllo. I migranti stanno complessivamente tutti bene, ad eccezione di qualche isolato caso di disidratazione, subito preso in carico dal personale medico presente sulla banchina, per i controlli di rito.

Questo nuovo arrivo va ad appesantire la situazione logistica delle strutture di accoglienza della zona, che lavorano ormai a pieno ritmo. All’interno dell’hotspot portuale si trovano attualmente 96 migranti, mentre nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), situato nella zona industriale tra Modica e Pozzallo, sono ospitate al momento altre 106 persone.

Le temperature torride e il forte caldo di questi giorni non stanno rallentando i flussi nel Mediterraneo. Secondo le previsioni degli addetti ai lavori, le condizioni meteo lasciano presagire che l’ondata di arrivi proseguirà senza sosta anche per tutto il mese di settembre, confermando una pressione costante sulla macchina dell’accoglienza del territorio.

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