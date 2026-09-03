Di Sarcina ‘prorogato’ ancora come commissario dell’Adsp della Sicilia Orientale

PALERMO, 03 Settembre 2026 – A pochi giorni dalla scadenza, è stato nuovamente prorogato l’incarico di Francesco Di Sarcina quale commissario della AdSP della Sicilia orientale. Lo ha riportato nei giorni scorsi Repubblica, secondo la quale il provvedimento sarebbe stato adottato già venerdì dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il dirigente resterà dunque in carica per altri 90 giorni o fino a che non sarà stato individuato e nominato il nuovo presidente. Secondo la testata, ad oggi in pista i candidati più in vista sarebbero Francesco Scoma, presidente di Amg Energia (municipalizzata del Comune di Palermo che gestisce la distribuzione del gas metano e la manutenzione della pubblica illuminazione), dato in quota Forza Italia, e il favorito, in quanto indicato da FdI, Mario La Rocca, dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana. Di Sarcina aveva assunto la guida della AdSP della Sicilia orientale, che ha competenza sui porti di Augusta, Catania, Siracusa e Pozzallo, nel 2022. Dopo la scadenza dell’incarico quadriennale, è stato nominato commissario dell’ente lo scorso aprile, ottenendo già una prima proroga, scaduta il 31 agosto.

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