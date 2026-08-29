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Modica | Politica

Modica, Forza Italia replica a Paolo Nigro: “Basta acrimonia, la nostra è una squadra che lavora”

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 29 Agosto 2026 – Le tensioni politiche a Modica non accennano a placarsi e lo scontro tra Palazzo San Domenico e l’opposizione si sposta sul terreno dei comunicati ufficiali. Ad intervenire con una nota durissima è la Segreteria cittadina di Forza Italia, che rompe il silenzio per rispondere senza filtri agli affondi lanciati negli ultimi giorni dal consigliere comunale Paolo Nigro.

Nel mirino del partito azzurro finiscono i toni e i contenuti dell’ultima nota diffusa da Nigro, bollata come l’ennesimo esempio di un’«acrimonia costante» nei confronti del sindaco Maria Monisteri. Secondo Forza Italia, l’opposizione e in particolare il consigliere di “Siamo Modica” starebbero portando avanti una polemica sistematica, arricchita nell’ultima uscita da una «buona dose di invidioso livore» non solo nei confronti della prima cittadina, ma anche verso l’assessore Mommo Carpentieri e l’intero partito.

Il punto di attrito ruota attorno alla narrazione del presunto “commissariamento” del sindaco, un’accusa che secondo gli azzurri tradirebbe una totale incomprensione delle dinamiche interne a una forza politica strutturata. «Il consigliere Nigro — affonda la Segreteria cittadina — nell’accusare il sindaco deve aver dimenticato cosa significa quel “lavoro di squadra” all’interno di un partito dove vige la collaborazione e non un regime dittatoriale con uno che comanda e gli altri che eseguono».

La nota si chiude con un affondo sul piano personale e storico-politico, ricordando i trascorsi dello stesso Nigro: «Proprio la sua eccellente storia politica racconta di una progenie e di una scuola all’interno di partiti e, dunque, di luoghi di dialettica, ascolto e confronto. Ma questo Nigro da qualche anno — e magari su richiesta — lo ha dimenticato, cancellato e, forse, anche abiurato».

Una presa di posizione netta che certifica come la dialettica in Consiglio comunale a Modica abbia definitivamente imboccato una strada fatta di stoccate personali e scontri politici frontali, rendendo la geografia della maggioranza e dell’opposizione sempre più polarizzata.

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1 commento su “Modica, Forza Italia replica a Paolo Nigro: “Basta acrimonia, la nostra è una squadra che lavora””

  1. Lucazzu

    Attenzioni o sururi mentri ca travagggiati, ca cu stù caur, u e facili pigghiari ‘n cuorpu d’ aria

    1

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