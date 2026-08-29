«Non lasciamo il centro storico, lasciamo il tavolo»: le motivazioni dell’addio del Comitato a Modica

MODICA, 29 Agosto 2026 – Il Comitato Centro Storico di Modica rompe gli indugi e spiega in una nota ufficiale i motivi che hanno portato alla drastica decisione di abbandonare il Tavolo Tecnico Consultivo Permanente e di disertare la seduta convocata per lunedì 31 agosto.

«È una decisione maturata dopo mesi di partecipazione, riunioni, documenti, PEC ricevute, proposte e gruppi di lavoro», premette il Comitato, sottolineando come la scelta non sia stata presa con leggerezza. L’organismo civico ricorda di essere stato tra i principali promotori della nascita di questo spazio di confronto permanente, fortemente voluto all’indomani del Consiglio comunale aperto dedicato alle sorti del cuore antico della città. Un’iniziativa in cui residenti, categorie economiche e professionisti avevano investito tempo, energie e competenze nella convinzione di poter incidere realmente sul futuro del territorio.

Tuttavia, dopo dieci sedute, il bilancio tracciato è impietoso: quel percorso non ha prodotto i risultati concreti che la situazione del centro storico richiede con urgenza. A pesare sul fallimento dell’esperienza è la cronica assenza di risposte da parte dell’esecutivo guidato dalla sindaca Maria Monisteri. «Tutti i verbali del Tavolo raccontano una successione di proposte, richieste, solleciti e rinvii», spiega il Comitato. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata registrata nell’ultima riunione, durante la quale è stato formalmente messo a verbale che cruciali istanze erano rimaste inevase: dalla ricognizione degli immobili comunali nel centro storico ai chiarimenti sulla disciplina dei parcheggi, fino allo stato di avanzamento del Piano Urbanistico Generale (PUG).

Eppure, in mesi di attività, i temi affrontati sul tavolo sono stati molteplici e complessi, spaziando dalla mobilità urbana alle ZTL, passando per il contratto di gestione dei parcheggi a pagamento, i temporary store, le politiche per il commercio e gli incentivi per stimolare la nuova residenzialità. Non sono mancate analisi sulla rivitalizzazione culturale, sulle problematiche scolastiche, sulla sicurezza dei cittadini, sui servizi per i residenti e sui temi dell’integrazione. Su tutti questi fronti il Comitato ha prodotto documenti, costituito gruppi di lavoro e strutturato proposte concrete.

«Quello che continua a mancare è però il passaggio dalle parole ai fatti», affonda la nota. La critica centrale è rivolta all’amministrazione, rea di aver svuotato di senso uno strumento consultivo che può funzionare solo se dall’altra parte c’è un interlocutore capace di ascoltare, assumere decisioni e trasformare il lavoro svolto in provvedimenti amministrativi verificabili. In assenza di questi presupposti, i incontri si riducono a un mero esercizio fine a se stesso a cui il Comitato ha deciso di non sottrarre più ore e risorse preziose.

L’addio al tavolo, tuttavia, non equivale a una resa. Il Comitato chiarisce con forza di non voler abbandonare il campo: «Sia chiaro, da parte nostra non viene meno l’energia e la voglia di fare per il centro storico di Modica. Siamo pronti ad intraprendere e percorrere tutte le strade possibili in questo senso e non abbiamo nessuna intenzione di abbandonare il nostro impegno. Non lasciamo il centro storico, lasciamo il tavolo».

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