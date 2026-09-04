Santa Croce Camerina, rifiuti al CCR. Agnello chiede immediata chiarezza

Santa Croce Camerina, 04 settembre 2026 – «La situazione segnalata in questi giorni merita attenzione e, soprattutto, chiarezza. Questa mattina, come qualunque cittadino, mi sono recato al Centro Comunale di Raccolta per conferire alcuni indumenti e ho potuto constatare personalmente le condizioni dell’area».

Lo dichiara il Presidente del Consiglio comunale di Santa Croce Camerina, Luca Agnello, intervenendo sulla vicenda sollevata dal Laboratorio Politico Camarinense.

«Non parlo quindi per sentito dire: ho visto la presenza di una consistente quantità di rifiuti e ho avvertito personalmente miasmi decisamente più forti del normale. Una situazione seria, che non può essere minimizzata».

«Questa mattina erano già iniziate alcune operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti e la situazione appariva leggermente migliorata rispetto alle immagini pubblicate ieri, anche se permanevano evidenti criticità. Sul posto era inoltre presente la Polizia Municipale, che ha effettuato rilievi fotografici della situazione».

«Credo sia importante capire quali accertamenti siano stati effettuati e quali elementi siano stati rilevati, affinché sulla vicenda venga fatta piena chiarezza. Non credo sia utile trasformare anche questa situazione in una contrapposizione politica: è invece necessario comprendere cosa abbia determinato queste condizioni e quali interventi siano necessari perché non si ripetano».

«È una struttura che l’attuale amministrazione ha ereditato quattro anni fa e che, nel segno della continuità amministrativa, abbiamo il dovere di preservare, valorizzare e, dove possibile, migliorare. È questo il senso di una responsabilità che non guarda soltanto a ciò che si è ricevuto, ma soprattutto a ciò che si è chiamati a lasciare».

«In un momento in cui, come amministratori, chiediamo con forza ai cittadini il rispetto dell’ambiente e il corretto conferimento dei rifiuti, dobbiamo essere consapevoli che il CCR è uno dei nostri biglietti da visita. Se chiediamo ai cittadini comportamenti corretti, dobbiamo essere noi per primi a dare il buon esempio, garantendo luoghi adeguati, ordinati e funzionali».

«Quello che ho visto questa mattina merita attenzione. Mi auguro che gli interventi già avviati possano riportare rapidamente il Centro a condizioni adeguate e che venga fatta piena chiarezza su quanto accaduto».

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