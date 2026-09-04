Il woke è morto. Lunga vita al woke…l’opinione di Rita Faletti

Per anni una certa cultura politica ci ha insegnato che non tutti i soggetti sono uguali. Alcuni appartengono alla categoria degli oppressi, altri a quella degli oppressori. Alcuni meritano comprensione, altri riprovazione. Alcuni vanno contestualizzati, altri giudicati senza attenuanti. È l’applicazione di etichette che ha conseguenze significative: il giudizio su un’azione finisce per dipendere dall’identità di chi la compie. Così l’azione passa in secondo piano mentre prevale la categoria alla quale viene assegnato il soggetto che compie l’azione. Questo è il sintomo inequivocabile di un’anomalia. Finché la cosa non ci tocca, non esiste. Quando iniziamo a renderci conto che un certo approccio è “malato”? Quando cominciamo a porci domande inquietanti: esistono categorie che beneficiano di una maggiore indulgenza? La legge viene applicata nello stesso modo a tutti? La stessa azione viene giudicata con lo stesso metro, indipendentemente da chi la compie? Il sospetto, a quel punto, diventa inevitabile. E dalla teoria alla cronaca il passo è breve. Prendiamo la vicenda della tredicenne violentata a Torino. L’indagato, un extracomunitario senza fissa dimora, è stato ritenuto gravemente indiziato e il Pm, Paolo Cappelli, ne aveva richiesto la custodia cautelare in carcere perché l’uomo “ha difficoltà a contenere i propri impulsi”. Prima di aggredire la ragazzina, infatti, l’uomo aveva tentato un approccio con una donna di 40 anni che era scappata. Il Giudice Anna Mascolo, invece, ha deciso di rimetterlo in libertà per il “comportamento collaborativo” e “la resipiscenza dimostrata nel corso dell’interrogatorio”. Il crimine, aggravato dall’età della vittima, passa in cavalleria, mentre il faro si accende su chi l’ha commesso. La decisione a dir poco discutibile del giudice, contestata dalla Procura, ha l’effetto di trasformare un sospetto in convinzione: le condizioni sociali e una cultura difforme dalla nostra orientano il giudizio su chi commette un reato diversamente se l’indiziato fosse un occidentale bianco. Ed è qui che si annida il problema. Il soggetto marginalizzato viene spiegato prima ancora di essere giudicato. La sua storia personale, la sua povertà, la sua condizione sociale, la sua provenienza diventano chiavi interpretative. Tutto deve essere contestualizzato. Al contrario, quando il soggetto è un occidentale bianco, la contestualizzazione diventa improvvisamente molto meno importante. L’atto viene separato dalla biografia e giudicato per quello che è. E’ la vecchia grammatica degli oppressi e degli oppressori. Volendo spingersi oltre, del colonizzato e del colonizzatore. E c’è un altro elemento che merita attenzione. Nel racconto mediatico della vicenda è comparso il nome del pubblico ministero, mentre quello del giudice che ha assunto la decisione è rimasto fuori dai titoli e dai resoconti di numerosi media. Questo particolare non vuole dimostrare nulla. Non ogni omissione è censura e non ogni scelta editoriale nasconde un orientamento politico. Ma quando si sommano più elementi, le domande diventano legittime. Perché alcuni protagonisti di una vicenda giudiziaria vengono esposti pubblicamente e altri protetti dall’anonimato? Perché la responsabilità di una decisione appare talvolta più degna di essere raccontata quando appartiene a un determinato soggetto? Qui il sospetto diventa culturale. Che ci sia una cultura capace di indirizzare, influenzare e, in qualche caso, infiltrare le istituzioni è difficile da negare. I diretti interessati, naturalmente, non ammetteranno mai una cosa del genere. E infatti il woke, improvvisamente, è pieno di orfani. “Io woke? Ma quando mai” è diventata una risposta ricorrente. Come quegli ex sessantottini che giuravano di non aver mai occupato un’università o certi ex comunisti che sostenevano di non aver mai visto una tessera di partito. Ma attenzione, una cultura non scompare semplicemente perché smette di pronunciare il proprio nome. Anzi. Quando un’idea diventa politicamente ingombrante, può accadere che cambi linguaggio, abbandoni alcune parole, metta da parte gli slogan più estremi e si presenti con un volto più rispettabile. Il contenitore cambia. Il contenuto, almeno in parte, resta. E’ quello che sta accadendo anche negli Stati Uniti. Alexandria Ocasio-Cortez è da tempo uno dei volti più riconoscibili della sinistra progressista americana. La sua eventuale candidatura alla Casa Bianca nel 2028 è ormai oggetto di discussione politica concreta. E il problema, per lei come per qualsiasi candidato che voglia conquistare la presidenza, è evidente: con gli estremismi non si vince. Per arrivare alla Casa Bianca bisogna allargare il consenso. Bisogna parlare anche a chi non frequenta i campus universitari, a chi non vive di battaglie identitarie, a chi considera le guerre culturali un lusso. Bisogna trasformare una cultura di appartenenza in una proposta di governo. È qui che il progressismo americano sta imparando una lezione che la politica conosce da sempre: per vincere le elezioni bisogna spesso moderare il linguaggio senza necessariamente rinnegare le proprie categorie culturali. E la sinistra italiana osserva. Gli estremismi diventano improvvisamente scomodi. Il woke si è tolto la divisa ma non è morto. Una cultura può rinunciare all’etichetta e sopravvivere come riflesso. E’ proprio questo che sta accadendo. Il woke è morto. Lunga vita al woke.

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