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Cronaca | Modica

Appello urgente per la scomparsa di Diego Floridia: si cerca 39enne tra Ragusa e Modica

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 08 Settembre 2026 – Momenti di grande apprensione tra Modica e Ragusa  per la scomparsa di Diego Floridia, un uomo di 39 anni residente a Modica. L’allarme è scattato in seguito alla sua scomparsa, avvenuta da Ragusa ieri, intorno alle  15 .

Stando alle informazioni diffuse nell’appello urgente condiviso dai familiari, l’uomo è alto circa 1,80 metri. Al momento della scomparsa indossava una maglietta smanicata verde, pantaloni mimetici e scarpe nere.

La situazione è particolarmente delicata poiché l’uomo ha problemi di salute e non porta con sé i propri medicinali, motivo per cui i familiari e chi lo cerca rinnovano l’invito a prestare la massima attenzione. Gli ultimi avvistamenti suggeriscono che potrebbe trovarsi ancora nei dintorni tra Ragusa e Modica.

Chiunque avesse notizie utili, avesse visto Diego o sapesse dove si trova è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine o di chiamare il numero di emergenza messo a disposizione: 3338257818.

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1 commento su “Appello urgente per la scomparsa di Diego Floridia: si cerca 39enne tra Ragusa e Modica”

  1. Graziana Gianni'

    Ma per caso porta una macchina una smart e cn la barbabetta cn pochi spiccioli mi ha chiesto 50 euro prestati per farsi la barba però non so se Era lui sembrava strano balbettava e non capivo tante sue parole

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