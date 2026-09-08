Basket. Virtus Ragusa, ecco Agrigento. Recupido: «Cerchiamo le difficoltà per crescere»

Ragusa, 08 settembre 2026 – Prosegue il percorso di preparazione della SuperConveniente Virtus Ragusa. Domani pomeriggio, alle 17.30, la squadra di coach Gianni Recupido affronterà in amichevole la Fortitudo Agrigento, formazione che milita nel campionato di Serie B Nazionale. Un test di livello, utile per verificare i progressi compiuti nelle prime settimane di lavoro e individuare gli aspetti sui quali intervenire.

«Io sono un allenatore esigente, chiedo sempre molta attenzione e concentrazione, soprattutto nelle letture e nelle scelte – spiega coach Gianni Recupido –. Non abbiamo ancora i quaranta minuti nelle gambe ed è normale, in questa fase della preparazione, andare un po’ a strappi. Alterniamo belle giocate a errori quasi banali, ma fa parte del percorso. Abbiamo scelto test impegnativi dal punto di vista fisico e tecnico proprio perché cerchiamo le situazioni che possono metterci in difficoltà e aiutarci a capire dove intervenire». L’obiettivo è accelerare il processo di crescita di un gruppo giovane e rinnovato: «Dobbiamo amalgamarci e avere la pazienza di far crescere tutti. La prestazione di Christian Tumino contro Gela? Lui possiede una dote straordinaria: l’agonismo. È bello che si senta coinvolto, perché fa parte del roster e avrà spazio e responsabilità».

Sensazioni positive anche per il capitano Agustin Fabi: «La squadra è giovane e in crescita. Abbiamo un po’ sofferto l’aggressività degli avversari, ma ci passiamo la palla, siamo intensi e abbiamo voglia di giocare insieme, cercando sempre la soluzione migliore. Ci vuole tempo». Sulla fatica dei primi giorni di allenamento: «Sono più maturo rispetto a molti dei miei compagni e sono io a dovermi adattare ai loro ritmi». La voglia di riscatto dopo la passata stagione rappresenta una motivazione ulteriore: «Ci è rimasto l’amaro in bocca per com’è finita. Quest’anno vogliamo arrivare alla fase decisiva più pronti e combattivi. Abbiamo grandi margini di miglioramento e sono convinto che faremo un’ottima stagione».

Dopo l’amichevole contro Agrigento, il prossimo appuntamento sarà quello con tifosi, media e istituzioni: giovedì alle 18.30, al PalaPadua, si terrà la presentazione ufficiale della squadra e dello staff che affronteranno il prossimo campionato di Serie B Interregionale.

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