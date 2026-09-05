Quando il pregiudizio si sente virtuoso…l’opinione di Rita Faletti

Giudicare le persone per nascita era una barbarie. Poi è diventato attivismo.

A Ragusa, un hotel rifiuta l’ospite israeliana: “Se ritieni che il tuo governo stia agendo in modo appropriato, ti preghiamo di cancellare la prenotazione”.

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