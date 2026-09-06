Una lettera aperta per salvare il centro storico di Modica. Riceviamo

Gent.mi

Questa lettera nasce dall’amore per Modica e dalla preoccupazione di chi non vuole assistere, quasi impotente, al progressivo impoverimento umano, commerciale e sociale del suo centro storico.

Non intendo rivolgere una critica fine a sé stessa. Voglio, piuttosto, lanciare un monito costruttivo e un appello alla responsabilità, nella convinzione che Modica abbia ancora tutte le possibilità per invertire la rotta.

È doveroso riconoscere che l’Amministrazione comunale e il Comitato del Centro Storico si stanno muovendo, affrontando problematiche che certamente non sono semplici e che richiedono tempo, risorse e collaborazione.

Ma ritengo che ciò che si sta facendo non sia ancora sufficiente rispetto alla gravità della situazione.

Il centro storico non può più aspettare.

QUANDO BASTAVA DIRE: “CI VEDIAMO AL CORSO”

Chi ha vissuto la Modica di qualche decennio fa conserva nella memoria un’immagine molto diversa da quella che oggi incontriamo percorrendo il Corso Umberto I.

Non servivano messaggi, telefoni cellulari o appuntamenti fissati con precisione.

Bastava dire:

“Ci vediamo al Corso.”

E il punto d’incontro era quello.

Il Corso Umberto I rappresentava il cuore della città: elegante, frequentato, vivo.

Era il luogo delle passeggiate, delle conversazioni, delle amicizie e delle conoscenze. Era il posto nel quale i giovani si incontravano e nel quale nascevano relazioni destinate talvolta a durare tutta una vita.

C’erano i negozi, le botteghe, i bar, i ristoranti e soprattutto le persone.

Tra i luoghi più conosciuti vi era il Bar del Corso, già noto come Latteria Ciacera.

“Ciacera” era un riferimento naturale per generazioni di modicani.

“Ci vediamo al Bar del Corso.”

Quelle parole facevano parte della quotidianità della città.

Oggi dobbiamo prendere atto che, proprio pochi giorni fa, il Bar del Corso ha definitivamente chiuso dopo oltre ottant’anni di attività ininterrotta.

Non è soltanto una saracinesca che si abbassa.

È la fine di una lunga storia commerciale e umana che appartiene alla memoria di Modica.

Ed è un segnale che non possiamo ignorare.

IL CORSO E LA MIA STORIA PERSONALE

Per me il Corso Umberto ha un significato ancora più profondo.

Era il 15 agosto di tanti anni fa quando, proprio al Corso, ebbi la fortuna di conoscere quella che sarebbe diventata mia moglie.

Da quell’incontro è nato il nostro amore e, da quell’amore, è nato nostro figlio.

Un figlio che abbiamo cercato di crescere trasmettendogli quei principi, quei valori e quelle regole che ogni genitore vorrebbe vedere nei propri figli: rispetto, educazione, responsabilità, amore per la famiglia e per gli altri.

Oggi, con grande soddisfazione e con l’orgoglio di ogni genitore, lo vediamo accanto a una splendida e intelligente compagna di vita, con la quale condivide un percorso fondato su quei valori che abbiamo cercato di trasmettergli.

Ecco perché, quando penso al Corso, non penso soltanto ad un luogo.

Penso alla vita.

Penso agli incontri che possono cambiare un’esistenza.

Penso alle famiglie che possono nascere.

Penso ai giovani che oggi dovrebbero poter trovare nel centro storico non soltanto monumenti da fotografare, ma occasioni per incontrarsi, conoscersi e costruire il proprio futuro.

Vorrei che le nuove generazioni potessero vivere ciò che abbiamo vissuto noi, naturalmente in una forma nuova e adeguata ai tempi.

IL CENTRO STORICO DEVE TORNARE AD ESSERE ABITATO

Non possiamo pensare al centro storico esclusivamente come ad un patrimonio architettonico da tutelare.

Il patrimonio più importante sono le persone che lo abitano e lo frequentano.

Un centro storico senza residenti, senza giovani, senza attività commerciali e senza luoghi di aggregazione rischia di trasformarsi in un magnifico scenario privo di quella vitalità che lo rende veramente una città.

Per questo dobbiamo creare le condizioni affinché i giovani possano tornare a vivere nel centro storico.

Occorre favorire:

il recupero delle abitazioni inutilizzate;

agevolazioni per giovani coppie e famiglie che scelgono di risiedere nel centro;

incentivi per nuove attività commerciali e artigianali;

sostegno a bar, ristoranti e servizi di prossimità;

spazi per associazioni, cultura, musica e iniziative giovanili;

eventi distribuiti durante tutto l’anno e non soltanto in occasione delle manifestazioni più importanti;

percorsi capaci di collegare cultura, turismo, commercio e identità locale.

L’obiettivo deve essere semplice ma ambizioso:

fare in modo che nel centro storico si possa vivere, lavorare, incontrarsi e costruire una famiglia.

SICUREZZA E PRESIDIO DEL TERRITORIO

C’è poi un aspetto che non può essere trascurato: la sicurezza dei cittadini.

Un centro storico vivo è anche un centro storico sicuro.

Quando le strade sono frequentate, i negozi sono aperti, i residenti sono presenti e le famiglie vivono il quartiere, aumenta naturalmente anche il controllo sociale del territorio.

Ma è necessario garantire anche una presenza istituzionale adeguata.

Ricordiamo come, un tempo, il centro storico fosse caratterizzato anche dalla presenza e dal presidio dei Carabinieri, che rappresentava per cittadini, commercianti e famiglie un importante punto di riferimento e di sicurezza.

Oggi, senza voler idealizzare il passato, dobbiamo recuperare quello stesso senso di presenza dello Stato e delle istituzioni sul territorio.

Occorre pertanto valutare, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, forme di presidio, controllo e vigilanza del centro storico che garantiscano maggiore sicurezza soprattutto nelle ore serali e notturne.

La sicurezza non è un elemento secondario della rigenerazione urbana.

È una condizione indispensabile affinché le persone tornino a frequentare il centro con serenità.

Un giovane deve poter uscire la sera.

Una famiglia deve poter passeggiare.

Un commerciante deve poter lavorare senza sentirsi solo.

Un anziano deve poter vivere il proprio quartiere senza timori.

Dove torna la gente, torna la vita. Dove torna la vita, deve tornare anche la sicurezza.

IL RECUPERO DEGLI IMMOBILI È ORMAI URGENTE

Altro tema fondamentale è quello degli immobili abbandonati, degradati o che necessitano di interventi urgenti.

È indispensabile una ricognizione complessiva del patrimonio edilizio del centro storico, individuando gli edifici che presentano criticità sotto il profilo della sicurezza, del decoro e della conservazione.

L’Amministrazione dovrebbe utilizzare con determinazione gli strumenti previsti dalla normativa vigente affinché i proprietari provvedano agli interventi necessari.

Nei casi in cui ciò non avvenga e laddove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, dovranno essere valutate anche forme di intervento pubblico, compresa l’eventuale acquisizione di immobili di particolare interesse, per poi procedere al loro recupero e alla loro valorizzazione mediante procedure pubbliche.

Non possiamo accettare che immobili di pregio rimangano per anni abbandonati mentre il centro perde progressivamente residenti e attività.

Recuperare un edificio significa recuperare un pezzo della città.

L’EX CINEMA MODERNO E L’EX EDIFICIO DEI CARABINIERI

In questo quadro meritano una particolare attenzione due immobili pubblici: l’ex Cinema Moderno, di proprietà comunale, e l’ex edificio dei Carabinieri.

Sono spazi che potrebbero diventare elementi strategici di un nuovo progetto per il centro storico.

Occorre aprire una seria riflessione sul loro futuro e verificare concretamente la possibilità di destinarli ad attività culturali, sociali e aggregative.

L’ex Cinema Moderno potrebbe diventare uno spazio dedicato al cinema, al teatro, alla musica, alle conferenze e alle iniziative delle associazioni e dei giovani.

L’ex edificio dei Carabinieri potrebbe anch’esso essere recuperato e inserito in un più ampio progetto di rigenerazione urbana e di servizi alla comunità.

Non lasciamo che il patrimonio pubblico diventi patrimonio inutilizzato.

MODICA, CITTÀ DEL CIOCCOLATO

Abbiamo inoltre un’identità che può rappresentare uno straordinario motore economico e turistico:

Il Cioccolato di Modica non deve essere soltanto un prodotto da acquistare.

Può diventare un elemento permanente della vita del centro storico.

Botteghe, laboratori, degustazioni, percorsi, iniziative culturali, eventi e attività rivolte ai giovani potrebbero contribuire a costruire una vera “via del cioccolato”, integrata con il patrimonio barocco e con le attività commerciali del centro.

La nostra identità deve produrre economia, occupazione e soprattutto vita.

UN MONITO, MA ANCHE UNA MANO TESA

Questa lettera è un monito alla Sindaca, alla Presidente del Consiglio Comunale, al Comitato del Centro Storico e a tutte le istituzioni.

Ma è anche una mano tesa.

So bene che amministrare una città non è semplice.

So che esistono problemi economici, burocratici e amministrativi.

So che molte decisioni richiedono tempi e risorse.

Ma proprio per questo è necessario accelerare.

Il rischio è che, mentre discutiamo, altre attività chiudano, altri immobili si deteriorino e altri giovani scelgano di vivere altrove.

La chiusura del Bar del Corso, dopo più di ottant’anni, deve rappresentare per tutti noi un campanello d’allarme.

Non aspettiamo che il centro storico perda altre attività, altre famiglie e altre occasioni di socialità.

UNA NUOVA STAGIONE PER MODICA

Non dobbiamo vivere prigionieri della nostalgia.

Il passato deve servirci per capire ciò che abbiamo perduto e per costruire ciò che vogliamo ritrovare.

Non possiamo riportare indietro il tempo.

Possiamo però riportare vita nel centro.

Possiamo fare in modo che le nuove generazioni abbiano il loro luogo di incontro.

Possiamo creare nuove attività, nuovi spazi culturali, nuove opportunità.

Possiamo recuperare gli immobili.

Possiamo migliorare il decoro.

Possiamo garantire maggiore sicurezza.

Possiamo riportare residenti.

Possiamo fare del cioccolato un elemento permanente della nostra identità.

Possiamo fare del Corso Umberto I nuovamente il cuore della città.

“CI VEDIAMO AL CORSO”

Questa è, in fondo, la speranza che vorrei affidare alla città.

Vorrei che quelle parole, che appartengono alla memoria di tanti modicani, potessero tornare ad essere pronunciate dai nostri ragazzi.

“Ci vediamo al Corso.”

Non come un ricordo del passato, ma come un appuntamento per il futuro.

Perché proprio sul Corso, tanti anni fa, io ho incontrato mia moglie.

Da quell’incontro è nato il nostro amore.

Dal nostro amore è nato nostro figlio.

E da quella famiglia è nata la consapevolezza ancora più forte che una città è viva quando permette ai suoi giovani di incontrarsi, amarsi, formare una famiglia e costruire il proprio futuro.

Vorrei che Modica offrisse ancora questa possibilità.

Vorrei che il centro storico tornasse ad essere il cuore pulsante della città, non soltanto un luogo da visitare.

Modica è bella.

È bella per la sua storia, per il suo Barocco, per il suo patrimonio, per le sue tradizioni, per il suo cioccolato e per la sua gente.

Ma la bellezza, da sola, non basta.

La bellezza deve essere abitata.

La storia deve essere vissuta.

Il patrimonio deve essere valorizzato.

Il centro deve tornare ad essere frequentato.

E soprattutto, i giovani devono tornare ad essere protagonisti del centro storico.

Per questo rivolgo alla Sindaca, alla Presidente del Consiglio Comunale, al Comitato del Centro Storico e all’intera Amministrazione un appello:

NON LASCIAMO CHE IL CUORE DI MODICA SI SPEGNA.

Facciamo sì che torni ad essere un luogo di incontro, di sicurezza, di commercio, di cultura, di famiglie e di giovani.

Facciamo in modo che, tra qualche anno, un ragazzo possa ancora dire alla propria compagna:

“Ci vediamo al Corso.”

E che quella frase possa significare, ancora una volta, vita, futuro e speranza.

Il centro storico non può più aspettare.

Facciamo rivivere Modica.

Con stima e con l’affetto profondo di chi ama questa città,

Avv. Antonino Di Giacomo

Corresponsabile DELL’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI SEDE DI MODICA VIA SORDA SAMPIERI, 27 -MODIC