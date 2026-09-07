Aggredita mentre notifica atti per il Comune, la solidarietà dell’Amministrazione

Santa Croce Camerina, 07 Settembre 2026 – Aggredita mentre notifica atti per il Comune. Vittima una dipendente comunale di Santa Croce Camerina, soggetta ad un’aggressione fisica mentre svolgeva il proprio lavoro, impegnata nella notifica di atti e documenti per conto dell’Ente.

“A nome dell’intera Amministrazione comunale esprimo piena e totale solidarietà e vicinanza alla. Condanniamo con fermezza un gesto di violenza e inciviltà nei confronti di una lavoratrice che, quotidianamente e con senso del dovere, svolge un servizio pubblico al servizio della comunità” – dice il sindaco Peppe Dimartino -. Il Comune sarà al fianco della propria dipendente e non esiterà ad attivare tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione per garantire la tutela dei lavoratori e, al contempo, salvaguardare l’immagine e l’autorevolezza dell’Ente. Il rispetto delle persone e delle istituzioni rappresenta un principio irrinunciabile. Atti di violenza, minacce o intimidazioni non possono essere in alcun modo tollerati”.

“A Santa Croce Camerina – conclude il primo cittadino – non ci sarà spazio per atteggiamenti violenti o intimidatori”.

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