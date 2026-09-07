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Cronaca | Marina di Modica | News in primo piano

Marina di Modica, stretta sui lidi: DACUR per un 32enne e una 25enne dopo una violenta rissa allo Chalet

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MARINA DI MODICA, 07 Settembre 2026 – La Polizia di Stato di Ragusa ha emesso e notificato due provvedimenti di D.AC.UR. (Divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento) nei confronti di un uomo di 32 anni e di una donna di 25 anni, entrambi residenti a Modica.

Il provvedimento, firmato dal Questore di Ragusa ed eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, trae origine da un episodio di violenza avvenuto lo scorso 31 maggio. Secondo quanto ricostruito dall’istruttoria della Divisione Anticrimine, i due indagati si sarebbero resi responsabili di una grave aggressione ai danni di un giovane. L’episodio di violenza era scoppiato all’interno di uno  stabilimento balneare  di Marina di Modica, per poi degenerare e proseguire anche nelle immediate vicinanze della struttura, lasciando alla vittima lesioni personali.

Le misure restrittive impongono ai due destinatari il divieto assoluto di accesso e di stazionamento nelle vicinanze dello stabilimento balneare teatro dell’aggressione per la durata di un anno. La sanzione è stata, inoltre, estesa a tutti gli altri stabilimenti balneari, lidi, chalet e locali di pubblico trattenimento situati nella frazione costiera di Marina di Modica.

L’intervento si inserisce nella più ampia strategia di prevenzione e controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato, finalizzata a intercettare e arginare soggetti ritenuti socialmente pericolosi, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che frequentano i luoghi di aggregazione estiva. Eventuali violazioni delle prescrizioni imposte comporteranno conseguenze penali per i trasgressori.

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