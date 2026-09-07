Troppe criticità al mercato ortofrutticolo di Donnalucata. La Consigliera Buscema chiede spiegazioni

Donnalucata(Scicli), 07 settembre 2026 – La consigliera comunale Marianna Buscema torna a porre l’attenzione sul Mercato ortofrutticolo di Donnalucata, in contrada Spinello, con una nuova interrogazione consiliare indirizzata al presidente del Consiglio comunale, al sindaco di Scicli e all’assessore competente. Un’iniziativa che rinnova l’impegno già manifestato nei mesi scorsi dalla consigliera, decisa a riportare al centro del dibattito pubblico una struttura considerata strategica per l’economia agricola e commerciale del territorio.

Nel documento, Buscema evidenzia una serie di criticità che riguardano lo stato di manutenzione, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del mercato, la gestione degli orari di accesso e la funzionalità degli impianti. Tra i punti più delicati, la consigliera segnala la presenza di rifiuti e materiali abbandonati, la scarsa illuminazione, la videosorveglianza non pienamente operativa e le preoccupazioni legate all’impianto antincendio, che secondo alcune segnalazioni non risulterebbe conforme alle normative vigenti.

Buscema chiede inoltre di conoscere quali iniziative siano state intraprese dal nuovo direttore del mercato, recentemente insediato, per affrontare le problematiche e migliorare i servizi offerti agli operatori. L’interrogazione punta anche a chiarire la frequenza delle operazioni di pulizia e manutenzione, lo stato dei tombini e delle caditoie, e la possibilità di introdurre fasce orarie più flessibili per l’accesso alla struttura, in linea con le esigenze del comparto ortofrutticolo.

Particolare rilievo viene dato alla richiesta di un tavolo di confronto con gli operatori, per definire un piano di rilancio del mercato e concordare interventi mirati su sicurezza, decoro e funzionalità. «Il Mercato ortofrutticolo di Donnalucata – sottolinea Buscema – non può essere considerato una semplice struttura da mantenere, ma un’infrastruttura economica vitale per il territorio, sulla quale investire in modo concreto e lungimirante».

L’interrogazione, che sarà discussa in Consiglio comunale, mira a ottenere risposte puntuali e impegni chiari da parte dell’Amministrazione, affinché il mercato torni a essere un motore di sviluppo e di dignità per gli operatori agricoli di Scicli.

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