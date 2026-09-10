Pozzallo. Due sbarchi nel giro di poche ore. Oltre cento persone giunte in provincia di Ragusa

POZZALLO, 10 Settembre 2026 – Oltre cento persone sono sbarcate a Pozzallo nell’arco di pochissime ore, segnando una nuova ondata di arrivi sulle coste del Ragusano. Due distinte operazioni di salvataggio hanno impegnato le autorità e le organizzazioni umanitarie tra il pomeriggio di mercoledì e la notte di giovedì dieci settembre 2026. La macchina dell’accoglienza, coordinata dalla Prefettura di Ragusa, si è immediatamente attivata per gestire le prime cure mediche e i successivi trasferimenti.Il primo evento si è registrato nel pomeriggio, quando la motovedetta Cp 325 della Guardia Costiera ha intercettato un’imbarcazione a circa cinquantacinque miglia a sud di Pozzallo. A bordo si trovavano ottanta migranti, che avevano trascorso due giorni alla deriva in mare dopo essere partiti dalle coste della Libia. Il gruppo era composto nello specifico da cinquantadue uomini, nove donne e diciannove minori di sesso maschile. Le nazionalità dichiarate dai superstiti comprendono Eritrea, Etiopia, Somalia e Bangladesh. Al momento dell’arrivo in banchina, i medici dell’Usmaf e dell’Asp hanno riscontrato che quasi tutti i migranti presentavano infezioni da scabbia a causa delle difficili condizioni del viaggio. Dopo i primi controlli sanitari, l’intero gruppo è stato trasferito presso l’hotspot locale.Il secondo sbarco è avvenuto intorno alle due di notte, con l’arrivo della nave Oyvon, un’imbarcazione battente bandiera tedesca che opera in collaborazione con Medici senza frontiere. La nave umanitaria aveva recuperato il gruppo a circa cento miglia a nord di Tripoli, dove i migranti si trovavano in gravi difficoltà. In questo caso le persone messe in salvo sono ventiquattro, tra cui sedici uomini, una donna e sette minori, nello specifico tre ragazzini e quattro bambine. I profughi messi in salvo dalla Ong provengono principalmente da aree di crisi dell’Africa subsahariana e del Medio Oriente, tra cui Eritrea, Somalia, Sudan, Sud Sudan e una persona originaria dello Yemen.Le operazioni di sbarco e assistenza nel porto ibleo si sono svolte in modo coordinato, vedendo l’impegno in prima linea dei medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta. Fondamentale è stato anche il supporto sul campo fornito dai volontari della Fondazione Migrantes e dagli operatori della Protezione Civile, che hanno garantito la distribuzione dei beni di prima necessità a tutti i nuovi arrivati prima del loro definitivo trasferimento nelle idonee strutture d’accoglienza del territorio.

Salva