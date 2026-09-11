Vittoria, Curciullo e Sallemi: “Il PD condivide senza esitazioni la ricandidatura di Aiello”

Vittoria, 11 settembre 2026 – “La ricandidatura di Francesco Aiello a sindaco di Vittoria è una scelta che il Partito Democratico ha sempre auspicato e che oggi condividiamo senza alcuna esitazione. Eravamo convinti che sarebbe stato ancora lui il candidato alla guida della città e accogliamo quindi con grande favore il suo annuncio”.

Lo dichiarano congiuntamente il segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa, Angelo Curciullo, e la segretaria del Circolo PD di Vittoria, Roberta Sallemi, commentando la decisione del sindaco di ricandidarsi alle elezioni amministrative del 2027.

“In questi anni Aiello ha avuto il grande merito di riportare Vittoria sulla strada della correttezza, della buona amministrazione e della normalità istituzionale, dopo una fase particolarmente difficile per la città. Il Partito Democratico ha creduto fin dall’inizio in questo percorso, lo ha sostenuto lealmente e con responsabilità, a differenza di altri, e continuerà a farlo con la stessa convinzione”, affermano Curciullo e Sallemi.

“Ma il nostro sostegno alla sua ricandidatura non nasce soltanto dalla necessità di completare il lavoro avviato. Ad Aiello va riconosciuto ciò che la sua lunga storia politica e amministrativa dimostra: è un politico di razza, che ha sempre avuto una marcia in più e, soprattutto, ha sempre avuto e continua ad avere Vittoria nel cuore. È questo legame profondo con la città, insieme all’esperienza e alla capacità politica, che rappresenta ancora oggi un valore per Vittoria”.

“Il lavoro svolto dall’amministrazione è sotto gli occhi di tutti, così come è evidente che c’è ancora un percorso da completare. Vittoria ha bisogno di continuità, stabilità e buona politica, consolidando quanto è stato fatto e portando avanti ciò che resta ancora da realizzare”.

“Anche a noi sta a cuore la città di Vittoria ed è proprio per questo che condividiamo e sosteniamo senza alcuna esitazione la scelta di Aiello di ricandidarsi. La Federazione provinciale e il Circolo cittadino del Partito Democratico saranno al suo fianco in questa nuova sfida. Aiello è la persona giusta per continuare a guidare Vittoria e completare il percorso intrapreso in questi anni”, concludono Curciullo e Sallemi.

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