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Attualità | Modica

Modica. Incontro pubblico nel quartiere Milano-Palermo per ricordare l’alluvione e rilanciare il territorio

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MODICA, 11 Settembre 2026 – In occasione dell’anniversario della storica alluvione che ha colpito la città, i residenti e promotori del progetto “Quartiere Milano-Palermo” hanno organizzato un incontro-confronto aperto a tutti. L’appuntamento è fissato per venerdì 26 settembre, alle  18, in uno dei luoghi simbolo della zona: le scale tra via Pola e via Diaz, adiacenti alla villetta e all’asilo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ritrovarsi nel cuore del quartiere per fare il punto sulla situazione, discutere delle criticità quotidiane, raccogliere idee e far conoscere da vicino i dettagli del progetto di riqualificazione e attenzione civica Quartiere Milano-Palermo.

Gli organizzatori tengono a sottolineare che l’evento è pensato in modo inclusivo: non è necessario aver preso parte ad assemblee precedenti né aver già firmato la petizione promossa nelle scorse settimane. La partecipazione è aperta a chiunque viva la zona ogni giorno, a chi desidera dare il proprio contributo propositivo o semplicemente informarsi sugli sviluppi futuri. Un’occasione di ascolto e vicinanza per costruire insieme il futuro del quartiere.

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