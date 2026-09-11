Dalle vacanze a Marina di Modica ai palcoscenici milanesi: fitta agenda autunnale per il poeta Pippo Puma

MILANO, 11 Settembre 2026 – Appena rientrato a Milano dopo un periodo di vacanze trascorso nella sua Marina di Modica, il poeta modicano Pippo Puma si tuffa in una fitta stagione di impegni culturali che lo vedrà protagonista tra mostre, presentazioni e reading poetici.
Il calendario degli appuntamenti si apre sabato 19 settembre prossimo, con la partecipazione alla mostra collettiva dei pittori di Via Bagutta presso la sede di Corso Garibaldi 17, occasione in cui avverrà anche il ritiro ufficiale del calendario 2027, che conterrà una pagina dedicata alle sue poesie.
La programmazione proseguirà domenica 27 settembre, alle 16, con un reading poetico ospitato nella suggestiva cornice della Chiesa Antica di San Giuliano a Cologno Monzese.
Domenica 4 ottobre, alle 15:30, il poeta tornerà a esibirsi dal vivo in un reading all’aperto, organizzato in concomitanza con la mostra d’arte dell’Associazione “I Pittori di Via Bagutta” nella storica e omonima via milanese (via Bagutta/Baguttino).
Il ciclo di appuntamenti autunnali si concluderà martedì 17 novembre 2026, alle 17, con la presentazione dell’antologia di poeti italiani e albanesi Versi irradianti, un volume che ospita diversi suoi componimenti. L’evento si terrà nello storico e prestigioso salotto culturale della Libreria Bocca, all’interno della Galleria Vittorio Emanuele a Milano.