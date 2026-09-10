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Politica | Ragusa

Cresce il Nucleo Motociclisti della Polizia Locale di Ragusa

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Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 10 settembre 2026 – Da oggi entrano ufficialmente in servizio due nuove motociclette in dotazione al Corpo della Polizia Locale.

“Lo avevamo promesso agli agenti nei mesi scorsi – dichiara l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri – e oggi quella promessa diventa realtà. Un investimento che è innanzitutto un riconoscimento concreto per il lavoro svolto, per l’impegno e per i risultati conseguiti dal Nucleo Motociclisti.

Più moto significa più pattuglie, più presenza sul territorio e maggiore capacità di intervento: dal centro storico alle frazioni balneari, dove le motociclette consentono di muoversi con maggiore rapidità e agevolità, intensificando i controlli sulla viabilità e sulle situazioni che possono creare condizioni di insicurezza o violazioni.

A tutto il Nucleo Motociclisti va il nostro grazie per il prezioso lavoro svolto e l’augurio di continuare su questa strada, con sempre maggiore presenza e attenzione al territorio.
Buon lavoro.”

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