Finto carabiniere a Ragusa: sventata truffa a un’anziana, arrestati due catanesi

RAGUSA, 10 Settembre 2026 –

Ancora una volta l’attenzione delle forze dell’ordine si rivela decisiva per proteggere le fasce più deboli. La Polizia di Stato di Ragusa ha sventato una truffa ai danni di un’anziana residente nel capoluogo ibleo, cogliendo in flagranza di reato e arrestando due uomini originari di Catania, di 36 e 22 anni.

L’operazione rientra nel quadro dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Ragusa, mirati proprio a prevenire e contrastare i reati predatori nei confronti della popolazione anziana.

Gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti hanno intercettato i due sospetti mentre si aggiravano a bordo di un’autovettura tra le vie del quartiere Pianetti. Insospettiti dall’andatura e dai movimenti ripetitivi lungo le stesse strade, i poliziotti hanno deciso di bloccare il veicolo per un controllo approfondito.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di svelare il piano criminale. Poco prima del fermo, una donna di 74 anni era stata contattata telefonicamente da un complice che, fingendosi un Carabiniere, l’aveva manipolata convincendola a consegnare gioielli e beni preziosi con il pretesto di dover effettuare urgenti accertamenti giudiziari. Al momento del controllo su strada, i due malviventi stavano seguendo sul navigatore dello smartphone le indicazioni stradali precise per raggiungere l’abitazione della vittima e ritirare il bottino.

Terminati gli atti di rito, i due uomini sono stati associati alla casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A margine dell’operazione, la Questura di Ragusa rinnova un appello fondamentale alla cittadinanza per prevenire episodi analoghi: le forze di polizia non chiedono mai denaro o oro a domicilio. L’invito categorico rivolto agli anziani e ai loro familiari è quello di non consegnare mai soldi o oggetti di valore a sconosciuti, di non aprire la porta di casa e di contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 in presenza di qualsiasi dubbio o situazione sospetta.

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