Monterosso Almo. Giovedì 10 settembre la presentazione del restauro dell’Addolorata

Monterosso Almo, 10 settembre 2026 – Un appuntamento atteso da tutta la comunità. Oggi, alle ore 19,00, presso il Santuario dell’Addolorata , sarà presentato ufficialmente il restauro del simulacro della Santa Patrona, la Maria SS. Addolorata con il Cristo morto.

Un’opera di grande valore artistico tistico, simbolo identitario del borgo Monterosso, che dopo un delicato intervento conservativo torna finalmente al suo splendore originario e sarà restituita alla venerazione dei fedeli.

A illustrare il lavoro svolto e il significato del recupero sarà un parterre di ospiti istituzionali, tecnici ed ecclesiali.

Interverranno:

– Don Innocenzo Mascali, Arciprete e Rettore del Santuario;

– Dott.ssa Maria Scalisi, restauratrice che ha curato l’intervento;

– On.le Giorgio Assenza;

– Dott. Antonino De Marco, Soprintendente di Ragusa;

– Dott. Carlo Giunta, funzionario della Soprintendenza di Ragusa;

– Dott. Salvatore Pagano, Sindaco di Monterosso Almo;

– Don Giuseppe Antoci, Responsabile dell’Ufficio dei beni culturali e dell’arte sacra della Diocesi di Ragusa.

A moderare l’incontro sarà il Prof. Angelo Schembari.

L’evento, promosso dalla Parrocchia Maria SS. Assunta con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dell’ARS, rappresenta un momento fondamentale non solo per la comunità parrocchiale, ma per l’intero patrimonio culturale ibleo. Il restauro ha permesso di recuperare i colori, la policromia e i dettagli del simulacro della Pietà, uno dei gruppi statuari più commoventi e venerati della provincia.

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