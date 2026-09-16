Frigintini in festa per la B.V. Maria Addolorata: un Ottavario tra Fede, Tradizione e Sapori Modicani

Modica, 16 settembre 2026 – Dal 13 al 20 Settembre Frigintini si stringe attorno a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, promossi dalla Parrocchia Sacra Famiglia con il patrocinio della Diocesi di Noto e del Comune di Modica e l’aiuto della Regione Siciliana nella persona dell’onorevole Ignazio Abbate. Un ricco programma di appuntamenti religiosi, culturali e ricreativi animerà Frigintini, offrendo a residenti e visitatori una settimana all’insegna della devozione, della convivialità e dei grandi sapori della tradizione siciliana. L’Ottavario, guidato dai parroci Don Sergio Boccadifuoco e Don Emanuele Cavallo insieme al Consiglio Pastorale e al Gruppo Portatori dell’Addolorata “Fabio Fede”, alternerà momenti di intima preghiera nelle contrade rurali (Fugotto, Margione, Saitta) a grandi eventi di piazza. Tra i momenti religiosi di spicco ci sono quelli di domenica 13 Settembre con l’apertura ufficiale con l’esposizione del simulacro e la S. Messa presieduta da Mons. Giorgio Demetrio Gallaro; giovedì 17 Settembre la Giornata Eucaristica e della Misericordia, seguita dalla serata musicale “Cantiamo con San Francesco” a cura del Coro parrocchiale; la domenica 20 Settembre sarà la giornata culmine con la Solenne Messa sul sagrato celebrata da Fr. Pietro Buttitta OFM e la partecipata Processione dell’Addolorata accompagnata dalla Banda Musicale “Città di Modica Belluardo Risadelli” e dalla tradizionale Benedizione dei Bambini in Piazza Ottaviano. La festa di Frigintini è celebre anche per la sua calda accoglienza e per l’eccellenza della sua cucina locale. Quest’anno il Laboratorio “Mani in Pasta” (Venerdì 18, ore 09:00)con i volontari e i fedeli che si ritroveranno in oratorio per preparare a mano i tradizionali cavatelli. Venerdi 18 alle 21 in Piazza Ottaviano andrà in scena la commedia brillante “Amore è cieco… e a morti è orba” a cura della Compagnia Instabile di Modica. Sabato 19, ore 21:00 il sagrato della chiesa ospiterà la Sagra dei cavatelli alla Norma, della Vastedda e dei Cannoli, accompagnata dalla musica travolgente della band “I Diamanti”. Domenica 20 la mattina si aprirà con il Memorial “Fabio Fede”, la consueta passeggiata sulle due ruote per tutte le età. La sera, dopo la processione, spazio al concerto della band “Hottanta Live” e ai suggestivi fuochi d’artificio di chiusura curati da Pyro Giò Fireworks.

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