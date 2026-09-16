Pozzallo. Ignoto vincitore si porta a casa 10 mila euro grazie al Lotto

POZZALLO, 16 Settembre 2026 – Con l’estrazione del Gioco del Lotto di martedì 15 settembre 2026, la fortuna ha baciato la Sicilia e in particolare la provincia di Ragusa, grazie a una straordinaria vincita registrata al Simbolotto. Il fortunato evento si è verificato a Pozzallo, all’interno della storica e rinomata ricevitoria di via Mario Rapisardi, diventata immediatamente il punto di riferimento dei festeggiamenti in tutta la comunità locale. Il giocatore ha tentato la sorte con una schedina classica, scegliendo di puntare sulla ruota di Palermo che per tutto il mese di settembre è la ruota promozionale associata al gioco gratuito dei simboli. Grazie a questa combinazione automatica, l’ignoto vincitore ha visto stamparsi sullo scontrino la cinquina perfetta che gli ha permesso di portarsi a casa ben 10 mila euro. A determinare il successo sono stati i cinque simboli estratti: il 31 Anguria, il 32 Disco, il 3 Gatta, il 44 Prigione e il 15 Ragazzo. La notizia del tagliando vincente ha subito fatto il giro del paese, attirando curiosi e appassionati proprio nei locali di via Mario Rapisardi, dove i titolari gestiscono l’attività con passione. Questa vincita si inserisce in un anno particolarmente fortunato per il gioco: si tratta infatti della 56esima cinquina vincente del 2026 a livello nazionale, su un totale di ben 469 realizzate dal debutto del gioco avvenuto nel 2019. La ricevitoria di Pozzallo entra così di diritto nella mappa dei luoghi più baciati dalla dea bendata in questa stagione.

Salva