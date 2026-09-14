Modica. Il Comune dimentica la disdetta dell’affitto, i bambini ne pagano le conseguenze

MODICA, 14 Settembre 2026 – “Una ferita aperta legata alla mancanza di programmazione e a una gestione amministrativa definita approssimativa”. È quanto denunciano i consiglieri d’opposizione delle liste Siamo Modica, DC e Radici Iblee, intervenuti sulle polemiche che in questi giorni stanno agitando l’ambiente scolastico cittadino. Al centro del caso vi è la permanenza di una parte delle classi di scuola primaria dell’Istituto “Raffaele Poidomani” in locali giudicati del tutto inadeguati.

Gli alunni rimasti nei vecchi spazi di Via Risorgimento si trovano a fare i conti con disagi quotidiani pesanti: assenza di climatizzazione, ambienti angusti e punti luce posizionati pericolosamente sopra la testa dei bambini. Situazioni al limite della praticabilità che hanno spinto moltissimi genitori a far partire segnalazioni e proteste, raccolte dai rappresentanti dell’opposizione.

Lo stesso Comune di Modica, pubblicando lo scorso 11 agosto una manifestazione di interesse per l’affitto di nuovi locali, ha di fatto riconosciuto la fondatezza delle proteste. “Tuttavia, l’avviso ha fatto emergere una forte disparità: lo spostamento immediato a settembre è previsto per tre classi, mentre le restanti cinque dovranno attendere febbraio 2027”.

Il motivo di questa divisione temporale risiederebbe in un errore procedurale dell’Ente: “lo stabile che ospita le classi destinate al trasferimento invernale non ha ricevuto in tempo la disdetta del contratto di locazione, che prevede il preavviso di sei mesi. Per evitare il pagamento di un doppio affitto fino a febbraio, l’amministrazione ha optato per il rinvio, costringendo circa 70 piccoli studenti a subire una disparità di trattamento rispetto ai compagni già trasferiti nei nuovi spazi di via Risorgimento 90, situati sopra il supermercato della COOP”.

I consiglieri d’opposizione hanno avviato un’interlocuzione con l’Assessore Spadaro – riconosciuta come “collaborativa nella ricerca di soluzioni per accelerare i tempi” –, precisando tuttavia che le responsabilità politiche e organizzative non sono imputabili all’assessorato. L’opposizione ha annunciato che continuerà a monitorare la situazione affinché non venga dimenticata, sottolineando come la mancanza di programmazione continui a colpire ciclicamente la vita amministrativa della città.

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