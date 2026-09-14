Modica. Il Comune dimentica la disdetta dell’affitto, i bambini ne pagano le conseguenze

MODICA, 14 Settembre 2026 – “Una ferita aperta legata alla mancanza di programmazione e a una gestione amministrativa definita approssimativa”. È quanto denunciano i consiglieri d’opposizione delle liste Siamo Modica, DC e Radici Iblee, intervenuti sulle polemiche che in questi giorni stanno agitando l’ambiente scolastico cittadino. Al centro del caso vi è la permanenza di una parte delle classi di scuola primaria dell’Istituto “Raffaele Poidomani” in locali giudicati del tutto inadeguati.
Gli alunni rimasti nei vecchi spazi di Via Risorgimento si trovano a fare i conti con disagi quotidiani pesanti: assenza di climatizzazione, ambienti angusti e punti luce posizionati pericolosamente sopra la testa dei bambini. Situazioni al limite della praticabilità che hanno spinto moltissimi genitori a far partire segnalazioni e proteste, raccolte dai rappresentanti dell’opposizione.
Lo stesso Comune di Modica, pubblicando lo scorso 11 agosto una manifestazione di interesse per l’affitto di nuovi locali, ha di fatto riconosciuto la fondatezza delle proteste. “Tuttavia, l’avviso ha fatto emergere una forte disparità: lo spostamento immediato a settembre è previsto per tre classi, mentre le restanti cinque dovranno attendere febbraio 2027”.
Il motivo di questa divisione temporale risiederebbe in un errore procedurale dell’Ente: “lo stabile che ospita le classi destinate al trasferimento invernale non ha ricevuto in tempo la disdetta del contratto di locazione, che prevede il preavviso di sei mesi. Per evitare il pagamento di un doppio affitto fino a febbraio, l’amministrazione ha optato per il rinvio, costringendo circa 70 piccoli studenti a subire una disparità di trattamento rispetto ai compagni già trasferiti nei nuovi spazi di via Risorgimento 90, situati sopra il supermercato della COOP”.
I consiglieri d’opposizione hanno avviato un’interlocuzione con l’Assessore Spadaro – riconosciuta come “collaborativa nella ricerca di soluzioni per accelerare i tempi” –, precisando tuttavia che le responsabilità politiche e organizzative non sono imputabili all’assessorato. L’opposizione ha annunciato che continuerà a monitorare la situazione affinché non venga dimenticata, sottolineando come la mancanza di programmazione continui a colpire ciclicamente la vita amministrativa della città.
Modica. Il Comune dimentica la disdetta dell’affitto, i bambini ne pagano le conseguenze
MODICA, 14 Settembre 2026 – “Una ferita aperta legata alla mancanza di programmazione e a una gestione amministrativa definita approssimativa”. È quanto denunciano i consiglieri d’opposizione delle liste Siamo Modica, DC e Radici Iblee, intervenuti sulle polemiche che in questi giorni stanno agitando l’ambiente scolastico cittadino. Al centro del caso vi è la permanenza di una parte delle classi di scuola primaria dell’Istituto “Raffaele Poidomani” in locali giudicati del tutto inadeguati.
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1 commento su “Modica. Il Comune dimentica la disdetta dell’affitto, i bambini ne pagano le conseguenze”
Sono la mamma di alcuni alunni che frequentano la scuola di via Risorgimento n. 22 e, in merito alla situazione degli ambienti scolastici, non posso che confermare quanto già evidenziato: gli spazi risultano angusti, poco arieggiati e, soprattutto, non adeguati ad accogliere classi così numerose.
Dopo tanti articoli e tante discussioni sulla pericolosità del nostro territorio, caratterizzato da un’elevata sismicità, ritengo assurdo e preoccupante che bambini e insegnanti debbano trascorrere diverse ore al giorno all’interno di locali poco idonei, con classi composte anche da 27 alunni.
Come madre, ma anche come cittadina, mi chiedo se sia davvero necessario continuare a utilizzare strutture che presentano evidenti criticità quando, guardandosi intorno, si possono individuare numerosi immobili pubblici inutilizzati.
Un esempio emblematico è l’ex Tribunale: una struttura per la quale la Regione ha investito milioni di euro e che, nonostante ciò, continua a rimanere chiusa e inutilizzata, trasformandosi di fatto in un vero e proprio “locale fantasma”.
Credo che sia doveroso interrogarsi sulla gestione del patrimonio pubblico e, soprattutto, sulle priorità. Se esistono strutture pubbliche adeguate che possono essere recuperate e utilizzate, perché non valutare concretamente la possibilità di destinarle alle scuole e garantire ai nostri bambini ambienti più sicuri, salubri e dignitosi?
Non si tratta soltanto di una questione di comodità, ma di sicurezza, salute e diritto allo studio. I nostri bambini meritano spazi adeguati e sicuri, soprattutto in un territorio come il nostro, dove il tema del rischio sismico non può essere ignorato.