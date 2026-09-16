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Modica | Sport

Il Sambiase di misura: Modica Calcio ko a Vibo Valentia

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SAMBIASE 1

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VIBO VALENTIA, 16 Settembre 2026 – Un avvio fulmineo e una gestione accorta regalano al Sambiase tre punti pesanti. Nella terza giornata del campionato di Serie D (Girone I), la formazione giallorossa si impone per 1-0 contro il Modica nella sfida disputata nel Vibonese.
A decidere le sorti dell’incontro è stato un acuto di Sueva, capace di fulminare la retroguardia siciliana quando il cronometro segnava appena il 5’ del primo tempo. Un gol lampo che ha permesso ai padroni di casa di indirizzare subito la gara sui binari preferiti.
Nonostante il generoso tentativo di reazione degli ospiti modicani, la retroguardia di casa e le parate decisive hanno blindato il vantaggio fino al triplice fischio. Per il Sambiase si tratta del secondo successo interno consecutivo in questo avvio di stagione, che conferma la bontà delle ambizioni giallorosse nel girone. Il Modica, dal canto suo, paga a caro prezzo la disattenzione in avvio e torna a casa con l’amaro in bocca per non aver saputo concretizzare le occasioni create nella ripresa.

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