Scarifica e asfaltatura sulla Ragusa-Mare, critico il Consigliere Firrincieli

Ragusa, 27 luglio 2026 – Il consigliere comunale di Ragusa Sergio Firrincieli lancia un avviso urgente ai cittadini e ai pendolari che ogni giorno percorrono la Sp 25, la strada che collega Ragusa con Marina. Da oggi e per i prossimi due giorni, forse tre, sono in corso nuovi interventi di scarifica e asfaltatura lungo il tracciato, lavori che stanno già provocando rallentamenti, code e tempi di percorrenza più lunghi. Una comunicazione che, sottolinea Firrincieli, sarebbe dovuta arrivare dall’ente competente, ma che ancora una volta è stata lasciata alla buona volontà di chi prova a colmare un vuoto informativo.

Il consigliere invita chi deve spostarsi nelle prossime ore a partire con largo anticipo, per evitare ritardi verso il luogo di lavoro o altri impegni. Suggerisce inoltre di valutare percorsi alternativi, come la Sp 60 — la cosiddetta strada Malavita — o la viabilità interna della strada Pizzillo, così da aggirare eventuali sensi unici alternati o tratti congestionati.

Firrincieli ricostruisce poi la vicenda degli ultimi giorni. Il 2 luglio aveva chiesto formalmente alla presidente del Libero Consorzio di Ragusa di sospendere i cantieri nel periodo estivo, per evitare la paralisi di una delle arterie più trafficate della stagione. La risposta ufficiale era stata netta: i lavori sarebbero stati completati entro il 10 luglio. “Una scadenza che però – spiega Firrincieli – non è stata rispettata. Anche dopo quella data, infatti, il cantiere è rimasto aperto, con lingue di cemento affioranti sull’asfalto e situazioni di potenziale pericolo per gli automobilisti”. Il 15 luglio Firrincieli aveva chiesto spiegazioni pubblicamente, ma dal Libero consorzio non era arrivata alcuna replica. “E oggi – afferma – si scopre “per caso” che gli operai sono tornati sulla Sp 25 per proseguire le asfaltature. Una modalità che il consigliere giudica inaccettabile: i cittadini, dice, non possono essere sempre gli ultimi a sapere cosa accade sulle strade che percorrono quotidianamente”.

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