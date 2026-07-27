  • 27 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Luglio 2026 -
Politica | Ragusa

Scarifica e asfaltatura sulla Ragusa-Mare, critico il Consigliere Firrincieli

"I cittadini non possono essere sempre gli ultimi a sapere ciò che accade"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 27 luglio 2026 – Il consigliere comunale di Ragusa Sergio Firrincieli lancia un avviso urgente ai cittadini e ai pendolari che ogni giorno percorrono la Sp 25, la strada che collega Ragusa con Marina. Da oggi e per i prossimi due giorni, forse tre, sono in corso nuovi interventi di scarifica e asfaltatura lungo il tracciato, lavori che stanno già provocando rallentamenti, code e tempi di percorrenza più lunghi. Una comunicazione che, sottolinea Firrincieli, sarebbe dovuta arrivare dall’ente competente, ma che ancora una volta è stata lasciata alla buona volontà di chi prova a colmare un vuoto informativo.

Il consigliere invita chi deve spostarsi nelle prossime ore a partire con largo anticipo, per evitare ritardi verso il luogo di lavoro o altri impegni. Suggerisce inoltre di valutare percorsi alternativi, come la Sp 60 — la cosiddetta strada Malavita — o la viabilità interna della strada Pizzillo, così da aggirare eventuali sensi unici alternati o tratti congestionati.

Firrincieli ricostruisce poi la vicenda degli ultimi giorni. Il 2 luglio aveva chiesto formalmente alla presidente del Libero Consorzio di Ragusa di sospendere i cantieri nel periodo estivo, per evitare la paralisi di una delle arterie più trafficate della stagione. La risposta ufficiale era stata netta: i lavori sarebbero stati completati entro il 10 luglio. “Una scadenza che però – spiega Firrincieli – non è stata rispettata. Anche dopo quella data, infatti, il cantiere è rimasto aperto, con lingue di cemento affioranti sull’asfalto e situazioni di potenziale pericolo per gli automobilisti”. Il 15 luglio Firrincieli aveva chiesto spiegazioni pubblicamente, ma dal Libero consorzio non era arrivata alcuna replica. “E oggi – afferma – si scopre “per caso” che gli operai sono tornati sulla Sp 25 per proseguire le asfaltature. Una modalità che il consigliere giudica inaccettabile: i cittadini, dice, non possono essere sempre gli ultimi a sapere cosa accade sulle strade che percorrono quotidianamente”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube