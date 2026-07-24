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Cronaca | Vittoria

Violenza domestica a Vittoria: misura cautelare con braccialetto elettronico per un trentunenne

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VITTORIA, 24 Luglio 2026 – La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, congiuntamente all’applicazione del dispositivo elettronico di controllo, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica.

Il provvedimento è stato eseguito dagli investigatori del Commissariato di P.S. di Vittoria nei confronti di un trentunenne vittoriese, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

La misura cautelare impone all’indagato il divieto assoluto di avvicinarsi alle persone offese e ai luoghi dalle stesse frequentati. L’applicazione del dispositivo elettronico di controllo garantisce il costante monitoraggio a distanza, un presidio fondamentale volto a tutelare l’incolumità delle vittime e a prevenire tempestivamente ulteriori condotte violente.

Questa attività si inserisce nell’ambito del costante e quotidiano impegno della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza domestica e di genere e nella protezione delle vittime vulnerabili, assicurando la pronta esecuzione dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria.

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