Blitz antidroga a Scicli: 28enne di Sampieri arrestato con cocaina e materiale da confezionamento

SCICLI, 23 Luglio 2026 – Nella mattinata del 18 luglio nel territorio di Scicli, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa, supportati dall’unità specializzata del Nucleo Cinofili di Nicolosi, portando all’arresto in flagranza di reato di un ventottenne residente nella frazione di Sampieri. Grazie all’azione dei militari e al fiuto dei cani antidroga, le perquisizioni hanno permesso di rinvenire circa 1,60 grammi di cocaina suddivisi in dosi all’interno del vano portadocumenti del motociclo in uso all’uomo, e ulteriori 26 grammi della stessa sostanza stupefacente all’interno della sua abitazione, insieme a bilancini di precisione e strumenti per il confezionamento. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il ventottenne è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari e, dopo la convalida della misura precautelare, è stato destinatario dell’obbligo di firma. L’operazione rientra nel costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella repressione dei reati legati agli stupefacenti a tutela della legalità e a salvaguardia delle fasce più giovani, fermo restando che per tutti i soggetti coinvolti le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma nelle successive fasi del procedimento penale, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza e del contraddittorio.

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