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Svincolo A18 Ispica-Pozzallo: 110 grammi di cocaina in auto, 19enne in carcere e il padre denunciato

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POZZALLO, 23 Luglio 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Modica nella notte del 17 luglio scorso, nei pressi dello svincolo autostradale A18 Ispica-Pozzallo, insieme ai colleghi della Stazione di Pozzallo, hanno fermato un’automobile con a bordo quattro giovani. L’atteggiamento sospetto del conducente — un diciannovenne del posto — ha spinto i militari a eseguire una perquisizione personale e veicolare. Sulla sua persona sono stati trovati 110 grammi di cocaina, mentre nel bagagliaio dell’auto è stata rinvenuta una mazza da baseball.

L’estensione dei controlli a casa del giovane ha permesso di sequestrare un ulteriore grammo di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento nella disponibilità del padre 54enne, il quale è stato deferito in stato di libertà. All’interno dell’abitazione sono stati inoltre trovati 14 grammi di hashish posseduti da un altro giovane convivente, segnalato alla Prefettura come assuntore.

 Per il diciannovenne è scattato l’arresto in flagranza di reato. A seguito dell’udienza di convalida, il Tribunale di Ragusa, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

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