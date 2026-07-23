Un dolce simbolo unisce Umbria e Sicilia: la tavoletta del Festival di Spello entra nel Museo del cioccolato di Modica

Modica, 23 luglio 2026 – A Modica si è celebrata una significativa collaborazione culturale nata durante il Festival del Cinema di Spello e dei Borghi Umbri, che ha unito cinema, memoria storica e tradizione gastronomica.

Il momento centrale dell’evento è stato il deposito presso il Museo del Cioccolato di Modica di una speciale tavoletta di Cioccolato di Modica IGP.

La tavoletta era stata consegnata nel marzo scorso durante il festival umbro, dal giornalista Gianni Contino, in occasione della premiazione di un cortometraggio realizzato dagli studenti dell’Istituto Maria Schininà di Ragusa, guidati dalla professoressa Cettina Divita. L’opera affronta il tema dello sbarco degli americani in Sicilia durante la Seconda guerra mondiale, attraverso la testimonianza di Maria Criscione.

Il direttore del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, Nino Scivoletto, ha accolto la delegazione guidata dalla presidente del festival, Donatella Cocchini, sottolineando il valore simbolico dell’iniziativa. La tavoletta del cioccolato di Modica Igp diventa un simbolo concreto di memoria, identità e dialogo culturale tra Sicilia e Umbria, dimostrando come arte, storia e tradizioni locali possano unirsi per valorizzare il patrimonio italiano.

La presidente ha definito il momento come un gemellaggio spontaneo tra due eccellenze italiane: il cinema e la tradizione gastronomica.

La serata è stata arricchita da degustazioni di cioccolato curata da Gianni Frasca e dalla presentazione del liquore “Cho”, ideato da Giorgio Solarino e premiato ai World Liqueur Awards.

La docente Cettina Divita ha evidenziato come l’esperienza abbia favorito la nascita di un importante legame antropologico e culturale tra le due regioni.

Alla cerimonia hanno partecipato anche gli attori Valeria Zazzaretta e Francesco Castiglione, la cui presenza ha rafforzato il legame tra spettacolo, cultura e valorizzazione del territorio.

Agli illustri ospiti in dono : il libro “Modica. La storia del suo cioccolato” di Grazia Dormiente e Giuseppe Leone; barrette di cioccolato di Modica Igp e caramelle artigianali di KYRAT.

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