Ill Modica Calcio conferma il portiere Michele Truppo per la stagione 2026/2027 in Serie D

Classe 2002, l’estremo difensore napoletano si appresta a vivere un’altra stagione in rossoblù, mettendosi nuovamente a disposizione dello staff tecnico guidato da Filippo Raciti per garantire affidabilità e sicurezza alla porta modicana. Entrambi riconfermati, dunque, i portieri della cavalcata di Eccellenza. Nei giorni scorsi era arrivata, infatti, anche la riconferma per Alejo Romano.

MODICA, 23 Luglio 2026 – Il Modica Calcio ha ufficializzato la conferma del portiere Michele Truppo per la stagione 2026/2027 in Serie D.

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