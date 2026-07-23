Sinistro sulla SP 13: due feriti lievi nei pressi di Marina di Ragusa

RAGUSA, 23 Luglio 2026 – Un incidente stradale si è verificato all’inizio della mattinata sulla Strada Provinciale 13, l’arteria che collega Santa Croce Camerina a Marina di Ragusa.

Il sinistro — avvenuto nei pressi del bivio per il porto e in prossimità del cimitero di Marina di Ragusa — ha visto coinvolte due autovetture, le cui carrozzerie hanno riportato evidenti danni.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai passeggeri e ai conducenti. Fortunatamente il bilancio è lieve, con sole due persone ferite in modo non grave.

Nelle prime fasi si sono registrati rallentamenti alla circolazione, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine incaricate di effettuare i rilievi di rito e di ripristinare in sicurezza il flusso del traffico.

foto Franco Asseza

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