Caruso denuncia: “Al buio il tratto che collega il parcheggio degli accompagnatori all’ingresso del Giovanni Paolo II”

Ragusa, 23 luglio 2026 – La vicepresidente del Consiglio comunale di Ragusa, Rossana Caruso, ha scritto al direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago, per segnalare una criticità che riguarda da anni l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II.

«Il tratto che collega il parcheggio degli accompagnatori con l’ingresso del pronto soccorso è completamente privo di illuminazione nelle ore serali e notturne» afferma Caruso nella sua nota, sottolineando come questa condizione «crei disagi e potenziali rischi per chi è costretto a percorrerlo».

La vicepresidente riporta anche l’ultima segnalazione ricevuta: «Una madre, arrivata alle prime ore del mattino con il figlio, ha dovuto usare la torcia del cellulare per raggiungere l’ingresso. Non è accettabile che un percorso verso il principale presidio di emergenza della provincia non garantisca una visibilità minima».

Caruso evidenzia che quel tratto è quotidianamente utilizzato da anziani, soggetti fragili, familiari e accompagnatori, e che «un ospedale deve garantire condizioni di sicurezza e accessibilità adeguate a tutti gli utenti, soprattutto a chi si trova già in situazioni di difficoltà».

Per questo, la vicepresidente chiede all’Asp di «valutare con urgenza la realizzazione di un impianto di illuminazione o di qualsiasi soluzione tecnica idonea a garantire la piena sicurezza del percorso», auspicando «un intervento risolutivo su una criticità segnalata ormai da troppo tempo».

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