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Modica | Sport

Modica Calcio, via al raduno al “Pietro Scollo”: 25 convocati per la nuova avventura in Serie D

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MODICA, 27 Luglio 2026 – Il Modica Calcio ha inaugurato ufficialmente la sua stagione di Serie D ritrovandosi ieri pomeriggio allo stadio “Pietro Scollo”. Davanti a una cornice di tifosi accorsi per assistere alla prima seduta a porte aperte, la squadra ha iniziato a sudare agli ordini del tecnico Filippo Raciti, unendo i nuovi volti ai riconfermati in vista del prossimo campionato.

Per questo avvio di preparazione, la società ha diramato una lista di 25 convocati, pronti a lavorare intensamente nelle prossime settimane per farsi trovare pronti al debutto ufficiale.

La rosa a disposizione di mister Raciti è così composta:

Portieri: Romano, Truppo, Sanchez

Difensori: Intzidis, Desiato, Kljajic, Sangarè, Simone Brugaletta, Niccolò Brugaletta, Spadaro, Hulidov

Centrocampisti: Garufi, Arsenijevic, Kingsley (attualmente in prova, 27 anni, svincolato), Aprile, Cappello, Misseri, Asero, Incatasciato, Fiore, Deodato, Iabichino, Castillo

Attaccanti: Flores, Pierce, Osmani, Maiorana

Il gruppo è destinato a rimpolparsi ulteriormente a partire dal prossimo 3 agosto, data in cui si aggregheranno alla prima squadra anche i giovani Milazzo e Cataldi.

Il programma di avvicinamento al campionato entrerà progressivamente nel vivo, mentre l’appuntamento ufficiale con la stampa è fissato proprio per lunedì 3 agosto, giorno in cui la squadra verrà presentata ufficialmente ai media e alla città.

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