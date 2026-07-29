Mala movida a Marina di Ragusa, la Consulta Giovanile: “Puntare su prevenzione, sensibilizzazione e dialogo con le realtà del territorio”

Ragusa, 29 luglio 2026 – La Consulta Giovanile Comunale di Ragusa, alla luce degli episodi che continuano a verificarsi a Marina di Ragusa, desidera esprimere una breve riflessione su una tematica che, pur riguardando prevalentemente profili di ordine pubblico, coinvolge anche il mondo giovanile e, più in generale, l’intera comunità.

Siamo pienamente consapevoli che tali problematiche rientrino solo in parte nelle competenze di un Comune e che, in ogni caso, siano del tutto estranee alle funzioni e alle attribuzioni della Consulta Giovanile Comunale. Tuttavia, trattandosi di una questione che coinvolge anche i giovani ed essendo stata oggetto del dibattito istituzionale cittadino, consideriamo opportuno offrire il nostro contributo, con spirito costruttivo e nel rispetto dei cittadini che vivono quotidianamente queste situazioni.

Non riteniamo che esistano soluzioni semplici o immediate a un fenomeno come questo. Crediamo, però, che sia fondamentale affiancare agli interventi di competenza delle istituzioni un percorso strutturato di prevenzione e sensibilizzazione, da programmare con largo anticipo rispetto alla stagione estiva. Prevenire, attraverso il dialogo e la sensibilizzazione, è spesso più efficace che intervenire quando il problema si è già manifestato.

Per questo motivo riteniamo importante che l’Amministrazione comunale possa avviare, già nei mesi precedenti alla prossima stagione estiva, un confronto con la Consulta Giovanile, le associazioni, gli enti del Terzo Settore e professionisti vari che operano nell’ambito della prevenzione e della sensibilizzazione, così da programmare insieme iniziative rivolte ai giovani e promuovere una maggiore cultura del rispetto degli spazi pubblici, della convivenza civile e della responsabilità.

Accogliamo con favore, in tal senso, la disponibilità al confronto, e l’apertura ad accogliere la proposta, già manifestata dall’Assessore alle Politiche Giovanili, Simone Digrandi, credendo che possa rappresentare il punto di partenza per un percorso di collaborazione istituzionale strutturato e condiviso.

La Consulta Giovanile Comunale rinnova, inoltre, la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale, mettendosi a disposizione, come previsto dal proprio ruolo, ogniqualvolta vengano affrontate tematiche che riguardino, direttamente o indirettamente, il mondo giovanile, non soltanto in relazione alla vicenda odierna ma, più in generale, su tutte le questioni di interesse per i giovani. Riteniamo che il ruolo consultivo affidato alla Consulta possa rappresentare un valore aggiunto per l’attività amministrativa a favore della comunità. Per questo auspichiamo che possa consolidarsi un confronto costante con l’Amministrazione comunale, affinché la Consulta possa essere coinvolta nella fase di ascolto, confronto e programmazione delle politiche pubbliche cittadine, mettendo a disposizione idee, proposte e il punto di vista delle nuove generazioni.

Salva