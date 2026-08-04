“Outgether”: proseguono fino a settembre le attività sportive all’aperto nei luoghi di Ragusa

Ragusa, 04 agosto 2026 – Prosegue a pieno ritmo e con partecipazione di cittadini e turisti la quarta edizione di “Outgether”, calendario di attività sportive all’aperto rivolte a tutti, all’interno del calendario di eventi “Un’Estate di Sport”.

I mesi di agosto e settembre vedranno il prosieguo di un fitto palinsesto di corsi ed esercizi all’aria aperta, pensati per promuovere il benessere, la salute e la socialità nei luoghi simbolo del nostro territorio.

Dai prati del Parco Michele Calabrese (ex Depuratore) alla Rotonda sul mare di Marina di Ragusa, fino ai Giardini Iblei e al parco Fiamme Gialle d’Italia (ex Scalo Merci) un’ampia varietà di discipline alla portata di tutti: dalle sessioni di Pilates allo Yoga, dal fitness musicale alle danze in cerchio, dall’allenamento funzionale a Zumba, e ancora judo, pole dance, slow trekking, Nordic Walking. Un’occasione unica per vivere lo sport come abitudine quotidiana di benessere immersi nella bellezza dei nostri spazi pubblici.

“Il riscontro entusiasta di queste prime settimane conferma quanto la nostra comunità ami vivere gli spazi pubblici attraverso il movimento” – dichiara l’Assessore allo Sport Simone Digrandi – “Con la prosecuzione di queste attività per tutto agosto e settembre, permettiamo a residenti e visitatori tanta e accessibilità allo sport all’aperto, valorizzando i nostri luoghi. Ringrazio tutte le associazioni e i professionisti che con la loro dedizione rendono possibile questo progetto diffuso”.

L’elenco completo delle attività – comprensivo degli orari di ciascun corso e dei recapiti telefonici dei referenti per info e iscrizioni – è presente sui canali social ufficiali del Comune di Ragusa e nella sezione eventi di ragusawelcome.com.

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