  • 30 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Luglio 2026 -
Modica | Politica | Slider

Un sogno civico per Modica: il Comitato Centro Storico immagina la città ideale con una giunta di grandi firme

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 30 Luglio 2026 –

Un sogno civico, lucido e radicato nella realtà, per scuotere il dibattito cittadino e indicare una rotta diversa. È quello proposto dal Comitato Centro Storico di Modica, che affida a un esercizio di immaginazione pubblica la descrizione della città ideale, contrapponendola alle criticità vissute quotidianamente dal territorio.

Partendo dalla constatazione che negli ultimi anni Modica è stata meta e fonte d’ispirazione per intellettuali, artisti, scrittori e scienziati capaci di coglierne la bellezza ma anche i limiti, il Comitato ha delineato una giunta comunale ideale. Una squadra di figure di spicco del panorama culturale e scientifico italiano, immaginata simbolicamente alla guida della città per rispondere concretamente ai problemi irrisolti dello spopolamento, della desertificazione commerciale e della gestione del patrimonio urbano.

Alla guida di questo esecutivo ideale ci sarebbe Mario Calabresi come sindaco, chiamato a ricucire le storie della comunità e a offrire una visione condivisa del futuro. Accanto a lui, Carlo Cottarelli come vicesindaco e assessore al Bilancio, per garantire rigore nei conti e pianificazione finanziaria prima di ogni annuncio politico. Le deleghe chiave uniscono competenze e sensibilità riconosciute: Alessandro Baricco alla Cultura, per una programmazione che duri tutto l’anno; Franco Arminio al Centro storico e all’abitare, per contrastare lo svuotamento dei quartieri; e Stefano Mancuso all’Ambiente e ai Lavori pubblici, per una città che metta al centro il verde, il paesaggio e la qualità degli spazi urbani.

Completano la squadra ideale Stefania Andreoli alle Politiche sociali e giovanili, per offrire ai ragazzi ragioni concrete per restare; Vera Gheno alla Comunicazione istituzionale, per un linguaggio amministrativo chiaro e trasparente; e Alberto Angela al Turismo, per una valorizzazione del territorio che rispetti l’identità locale ed eviti le logiche della comparsa mordi e fuggi. Il quadro si arricchisce di tre delegati speciali: Roberto Saviano alla Legalità e ai diritti, Vincenzo Schettini all’Energia civica e Alaa Faraj alla Multiculturalità e al dialogo mediterraneo.

Il Comitato precisa che si tratta di una provocazione ideale e di un esercizio d’immaginazione pubblica, specificando che le personalità citate non sono state contattate né coinvolte e che gli incarichi hanno valore puramente simbolico.

Al di là della provocazione politica, il messaggio di fondo punta a riportare l’attenzione sui problemi reali di Modica: le case vuote, la chiusura delle attività commerciali, la fuga dei giovani e la necessità di intendere la pulizia, il decoro e la legalità non come eccezioni, ma come la normalità quotidiana di una comunità che vuole tornare a essere vissuta e non soltanto fotografata.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Un sogno civico per Modica: il Comitato Centro Storico immagina la città ideale con una giunta di grandi firme”

  1. giancarlo palazzolo

    Di là dal messaggio provocatorio, non so redatto a quale scopo dato che equivale a sparare sulla crocerossa, chiedo:
    ma veramente qualcuno pensa che mettendo nomi tali (tra cui alcuni i più telecomandati del Paese), o altri, si possa sanare uno stato di degrado economico sociale e culturale, in cui è caduta Modica?
    Veramente si può credere che una Crisi, di una cittadina, che è strutturale e nazionale, possa aggiustarsi cambiando i dirigenti, di destre, sinistre, centri? Siamo tutti consapevoli che gli stessi potrebbero muoversi con le stesse penurie di fondi, mancanza di personale, patti di stabilità, mancanza di incassi, e quant’altro.
    Una soluzione di rinascita (repetita: economica, sociale, culturale) può nascere quando almeno una parte consistente del sistema città responsabilmente lo voglia, in ogni Settore. Solo che troppi ancora preferiscono incolpare o sperare in altri.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube