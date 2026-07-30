Un sogno civico per Modica: il Comitato Centro Storico immagina la città ideale con una giunta di grandi firme

MODICA, 30 Luglio 2026 –

Un sogno civico, lucido e radicato nella realtà, per scuotere il dibattito cittadino e indicare una rotta diversa. È quello proposto dal Comitato Centro Storico di Modica, che affida a un esercizio di immaginazione pubblica la descrizione della città ideale, contrapponendola alle criticità vissute quotidianamente dal territorio.

Partendo dalla constatazione che negli ultimi anni Modica è stata meta e fonte d’ispirazione per intellettuali, artisti, scrittori e scienziati capaci di coglierne la bellezza ma anche i limiti, il Comitato ha delineato una giunta comunale ideale. Una squadra di figure di spicco del panorama culturale e scientifico italiano, immaginata simbolicamente alla guida della città per rispondere concretamente ai problemi irrisolti dello spopolamento, della desertificazione commerciale e della gestione del patrimonio urbano.

Alla guida di questo esecutivo ideale ci sarebbe Mario Calabresi come sindaco, chiamato a ricucire le storie della comunità e a offrire una visione condivisa del futuro. Accanto a lui, Carlo Cottarelli come vicesindaco e assessore al Bilancio, per garantire rigore nei conti e pianificazione finanziaria prima di ogni annuncio politico. Le deleghe chiave uniscono competenze e sensibilità riconosciute: Alessandro Baricco alla Cultura, per una programmazione che duri tutto l’anno; Franco Arminio al Centro storico e all’abitare, per contrastare lo svuotamento dei quartieri; e Stefano Mancuso all’Ambiente e ai Lavori pubblici, per una città che metta al centro il verde, il paesaggio e la qualità degli spazi urbani.

Completano la squadra ideale Stefania Andreoli alle Politiche sociali e giovanili, per offrire ai ragazzi ragioni concrete per restare; Vera Gheno alla Comunicazione istituzionale, per un linguaggio amministrativo chiaro e trasparente; e Alberto Angela al Turismo, per una valorizzazione del territorio che rispetti l’identità locale ed eviti le logiche della comparsa mordi e fuggi. Il quadro si arricchisce di tre delegati speciali: Roberto Saviano alla Legalità e ai diritti, Vincenzo Schettini all’Energia civica e Alaa Faraj alla Multiculturalità e al dialogo mediterraneo.

Il Comitato precisa che si tratta di una provocazione ideale e di un esercizio d’immaginazione pubblica, specificando che le personalità citate non sono state contattate né coinvolte e che gli incarichi hanno valore puramente simbolico.

Al di là della provocazione politica, il messaggio di fondo punta a riportare l’attenzione sui problemi reali di Modica: le case vuote, la chiusura delle attività commerciali, la fuga dei giovani e la necessità di intendere la pulizia, il decoro e la legalità non come eccezioni, ma come la normalità quotidiana di una comunità che vuole tornare a essere vissuta e non soltanto fotografata.

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