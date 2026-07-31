Lite per un parcheggio a Marina di Modica. Avvocato aggredito finisce in ospedale

MARINA DI MODICA, 31 Luglio 2026 – Momenti di tensione e paura a Marina di Modica, dove una banale controversia legata a un parcheggio in Corso Mediterraneo si è trasformata, nella serata di martedì 28 luglio, in un’aggressione fisica e verbale ai danni di un avvocato modicano.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 21:15 quest’ultimo, proprietario di un’abitazione estiva e di rientro dal lavoro, ha trovato un’autovettura posteggiata in modo irregolare, tale da occupare ben due stalli di sosta. Avvicinatosi all’abitazione di fronte per chiedere se conoscessero il proprietario del veicolo, la situazione è rapidamente degenerata.

Inizialmente è uscito di casa il figlio minore del residente, il quale si è posizionato a pochissimi centimetri dal volto dell’avvocato, fissandolo con fare intimidatorio. Il professionista è rimasto del tutto immobile, evitando qualsiasi tipo di contatto fisico o verbale con il ragazzo. Subito dopo è intervenuto il padre che, dopo aver rivolto ingiurie e offese alla vittima, è passato alle vie di fatto, afferrandola con violenza al collo e stringendolo al punto da provocarne un imminente senso di soffocamento e costringendola a indietreggiare.

Nel corso della colluttazione, la moglie del residente è intervenuta verbalmente per cercare di separare i contendenti. La situazione si è sbloccata solo grazie all’intervento provvidenziale di un passante, che ha permesso alla vittima di liberarsi dalla presa. Sul posto è poi intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato di Modica per i rilievi del caso e l’identificazione dell’uomo.

A causa della violenza subita, la vittima ha riportato un forte trauma psichico, ansia profonda e dolori fisici al collo. Nella notte e nella mattinata successiva, a causa del persistere dei sintomi e di un pericoloso innalzamento dei valori pressori — aggravato da una pregressa patologia ipertensiva —, la vittima si è recata prima alla ricerca di un presidio di guardia medica e, il 29 luglio, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Modica per gli accertamenti e le cure del caso.

Sulla vicenda, formalizzata attraverso una denuncia-querela, si profilano diverse ipotesi di reato a carico dell’aggressore, tra cui percosse, lesioni personali, minacce, violenza privata e la possibile calunnia per le dichiarazioni mendaci rese alle forze dell’ordine circa un presunto coinvolgimento della vittima nei confronti del minore. Le telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero ora giocare un ruolo chiave per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

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