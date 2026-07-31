Lite per un parcheggio a Marina di Modica. Avvocato aggredito finisce in ospedale

MARINA DI MODICA, 31 Luglio 2026 – Momenti di tensione e paura a Marina di Modica, dove una banale controversia legata a un parcheggio in Corso Mediterraneo si è trasformata, nella serata di martedì 28 luglio, in un’aggressione fisica e verbale ai danni di un avvocato modicano.
Secondo quanto ricostruito, intorno alle 21:15 quest’ultimo, proprietario di un’abitazione estiva e di rientro dal lavoro, ha trovato un’autovettura posteggiata in modo irregolare, tale da occupare ben due stalli di sosta. Avvicinatosi all’abitazione di fronte per chiedere se conoscessero il proprietario del veicolo, la situazione è rapidamente degenerata.
Inizialmente è uscito di casa il figlio minore del residente, il quale si è posizionato a pochissimi centimetri dal volto dell’avvocato, fissandolo con fare intimidatorio. Il professionista è rimasto del tutto immobile, evitando qualsiasi tipo di contatto fisico o verbale con il ragazzo. Subito dopo è intervenuto il padre che, dopo aver rivolto ingiurie e offese alla vittima, è passato alle vie di fatto, afferrandola con violenza al collo e stringendolo al punto da provocarne un imminente senso di soffocamento e costringendola a indietreggiare.
Nel corso della colluttazione, la moglie del residente è intervenuta verbalmente per cercare di separare i contendenti. La situazione si è sbloccata solo grazie all’intervento provvidenziale di un passante, che ha permesso alla vittima di liberarsi dalla presa. Sul posto è poi intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato di Modica per i rilievi del caso e l’identificazione dell’uomo.
A causa della violenza subita, la vittima ha riportato un forte trauma psichico, ansia profonda e dolori fisici al collo. Nella notte e nella mattinata successiva, a causa del persistere dei sintomi e di un pericoloso innalzamento dei valori pressori — aggravato da una pregressa patologia ipertensiva —, la vittima si è recata prima alla ricerca di un presidio di guardia medica e, il 29 luglio, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Modica per gli accertamenti e le cure del caso.
Sulla vicenda, formalizzata attraverso una denuncia-querela, si profilano diverse ipotesi di reato a carico dell’aggressore, tra cui percosse, lesioni personali, minacce, violenza privata e la possibile calunnia per le dichiarazioni mendaci rese alle forze dell’ordine circa un presunto coinvolgimento della vittima nei confronti del minore. Le telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero ora giocare un ruolo chiave per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.
11 commenti su “Lite per un parcheggio a Marina di Modica. Avvocato aggredito finisce in ospedale”
Questo succede quando un cittadino vorrebbe farsi giustizia da solo….se credeva di aver ragione, perchè non ha chiamato le FdO PRIMA di fare il Masaniello?
Inoltre, come fa a dire che l’auto occupasse “ben due stalli di sosta”, se in Corso Mediterraneo non ci sono neppure segnate le linee bianche del parcheggio, ma solo quelle blu?!?
Esagerato l’avvocato…
Sicuramente fa confusione; non ci sono strisce bianche a Marina di Modica ma si intende che nello spazio occupato dall’autovettura potevano invece sostare 2 autovetture anziché una, data la forte carenza a Marina di parcheggi. Nel caso in specie, per stalli si intende lo spazio che poteva essere occupato dalle autovetture
l’uomo sta facendo grandi passi indietro in civiltà, solidarietà, empatia..
Sicuramente l avvocato non sarà stato tanto cordiale, ma gli aggessori, che polli.
Chiedo ma c’è ancora a Marina di Modica la delegazione dei vigili urbani. Con i vigili presenti costantemente in piazza con pattuglia che gira, o ci sono solo gli ausiliari del traffico? Chiedo perché ho sentito lamentele, io non ho potuto verificare.
Assurdo che succedano queste cose in un paese civile ! Solidarietà all’avvocato .
Ciò che colpisce maggiormente in questa vicenda non è soltanto l’episodio in sé, ma il clima culturale che sembra averlo reso possibile. Viviamo in un tempo in cui il dialogo cede troppo spesso il passo all’impulsività, il dissenso si trasforma in scontro e una banale divergenza rischia di degenerare in violenza.
Se i fatti saranno confermati dagli accertamenti in corso, quanto ti è accaduto rappresenta un segnale preoccupante del progressivo impoverimento del rispetto reciproco e della capacità di governare le proprie emozioni. Il livore, l’intolleranza e l’agitazione permanente sembrano ormai insinuarsi nella quotidianità, fino a trasformare un semplice confronto civile in un momento di paura.
Una società veramente matura non si misura dall’assenza dei conflitti, ma dalla capacità di affrontarli con equilibrio, rispetto delle persone e fiducia nelle regole. È auspicabile che la magistratura accerti serenamente ogni responsabilità, mentre a tutti noi resta il dovere di riscoprire il valore della misura, del dialogo e della dignità umana.
Antonio C
Ho pollu l’avvocato voleva questo pollo pollo
La maleducazione, la prepotenza, l’ inciviltà ormai la fanno da padrona anche a Modica così come si sta verificando in altre città. Peccato perché il temperamento dei modicani una volta era proiettato verso la comprensione, la gentilezza, le buone maniere, e poi proprio in una cittadina in cui ci conoscoamo tutti. L’ homo sapiens sta progredendo ulteriormente e sta diventando homo scemo.
Se aggredito può denunciare per lesioni.
Ma com queste leggi fatte da attori da circo la persona aggredita dovrà risarcire l’aggressore…..😂😂
Questa è la società che si è costruita, con genitori che insegnano ai figli a menare, invece di educare.
Paghiamo per i nostri errori.