Nicastro: “La Skyview e la pista ciclabile segnano la rinascita di Scoglitti. La città merita visione, cura e responsabilità”

Scoglitti(Vittoria), 31 luglio 2026 – Le ultime giornate segnano un passaggio importante nel percorso di ricostruzione e rinascita della nostra città. A Scoglitti è stata inaugurata la Skyview insieme alla nuova pista ciclabile della Riviera Kamarina, opere finanziate attraverso il Pnrr che hanno permesso di trasformare un’area per anni abbandonata in uno spazio moderno, sicuro e pienamente vissuto dalla comunità. A tagliare il nastro il sindaco Francesco Aiello. C’erano anche gli assessori Salvatore Avola, Cesare Campailla, Arturo Barbante e Fabio Prelati.

«Abbiamo rigenerato la riviera – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro – investendo nella mobilità sostenibile e restituendo ai cittadini un luogo che torna ad essere centro di aggregazione per famiglie, giovani e turisti, spazio di sport e benessere, e percorso ciclabile sicuro per chi sceglie una mobilità più attenta all’ambiente».

La nuova Skyview, con la sua struttura panoramica, offrirà a residenti e visitatori un punto privilegiato per ammirare il mare di Scoglitti e i tramonti della Riviera Kamarina. «È un simbolo di bellezza, accoglienza e visione – aggiunge Nicastro – che racconta la volontà dell’amministrazione di valorizzare la nostra frazione e renderla sempre più attrattiva».

L’assessore esprime profonda soddisfazione per il completamento dell’opera, realizzata sotto la guida del sindaco Francesco Aiello, grazie alla sinergia con i tecnici della Cuc e dell’assessorato ai Lavori pubblici, con i colleghi della Giunta e con tutti coloro che hanno collaborato con impegno e dedizione. Nicastro ricorda il ruolo fondamentale del Rup, architetto Giancarlo Eterno, che ha seguito l’intero iter progettuale, e della signora Anna Leonardi, dell’Ufficio Gare, che ha curato le procedure amministrative. Importante anche il contributo dell’ingegnere Marco Gionfrido, della signora Lucia Panasia e dell’architetto Elio Cicciarella, che hanno supportato le fasi tecniche e operative. Il direttore della Cuc, l’architetto Rosario Cultrone, ha garantito il coordinamento generale delle attività.

Un ringraziamento, inoltre, agli operatori che hanno curato la pulizia e la sistemazione dell’area, coordinati da Anthony Incorvaia e dall’assessore Avola, il cui lavoro ha permesso di presentare la riviera nel migliore dei modi. L’assessore Nicastro ha voluto esprimere apprezzamento anche per la Pro Loco, guidata dalla presidente Giuseppina Spataro, per l’impegno costante nella promozione della frazione e nel sostegno alle iniziative di valorizzazione del territorio.

«Abbiamo ereditato una città ferita – conclude Nicastro – ma oggi dimostriamo che la strada intrapresa è quella giusta. La rinascita di Vittoria e Scoglitti non è più solo un obiettivo: è un risultato concreto. Continuiamo a lavorare con determinazione, visione e senso di responsabilità. La città merita questo impegno. E noi ci siamo».

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