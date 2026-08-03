Serie D. Audiello è il nuovo presidente del Ragusa Calcio, panchina affidata a Francesco Bianco

RAGUSA, 03 Agosto 2026 – Rivoluzione in casa Ragusa Calcio: il club azzurro cambia volto e si presenta ai nastri di partenza con una nuova governance, un nuovo allenatore e tanta voglia di stupire. Al timone della società arriva Vincenzo Audiello, avvocato foggiano di 50 anni, che raccoglie il testimone dal presidente uscente Emanuele Carnazza, il quale rimarrà all’interno del sodalizio assumendo la carica di vice.

Il nuovo massimo dirigente vanta trascorsi importanti in terra pugliese, avendo maturato esperienze dirigenziali nel Lucera e nel settore giovanile del Foggia. La sua chiamata in Sicilia è frutto del lavoro del direttore generale Nello Martone, come lo stesso Audiello ha sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione ufficiale — svoltasi alla presenza del sindaco Peppe Cassì e dell’assessore allo Sport Simone Di Grandi: «Da foggiano vengo a Ragusa perché mi ha voluto il direttore generale Nello Martone. Sono in buone mani con lui, grande conoscitore di calcio e dell’ambiente. Io garantirò serietà, umiltà e tanto lavoro perché la squadra viva una stagione serena».

Il programma del nuovo presidente poggia su fondamenta solide e fissa priorità gestionali ben precise, a cominciare dal risanamento economico e dal rinnovamento strutturale del club: «Il mio primo compito è la trasformazione in corso della società da associazione sportiva a società di capitale con la ripartizione di quote azionarie e la chiusura del debito erariale».

Sul fronte strettamente sportivo, la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Francesco Bianco. L’allenatore, al suo esordio assoluto nel campionato di Serie D, raccoglie l’eredità di Gaetano Luccenti con l’obiettivo di plasmare un gruppo competitivo e pronto a regalare soddisfazioni ai tifosi azzurri.

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