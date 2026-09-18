Il Prefetto “richiama” le guide turistiche per la corretta informazione sul Cioccolato di Modica IGP

Saro Cannizzaro

RAGUSA, 18 Settembre 2026 – La Prefettura di Ragusa è intervenuta per tutelare una delle eccellenze enogastronomiche del territorio, diffondendo una nota ufficiale indirizzata alle associazioni di categoria delle guide turistiche per promuovere una corretta informazione sul Cioccolato di Modica IGP.

L’iniziativa fa seguito a una nota trasmessa dal Presidente del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, il quale ha segnalato comportamenti scorretti da parte di alcune guide turistiche durante l’attività con i visitatori. Nello specifico, sarebbero state fornite indicazioni volte a orientare l’acquisto verso prodotti presentati come “Cioccolato di Modica” pur in assenza delle certificazioni e dei requisiti previsti dal marchio di origine protetta.

Nel documento, la Prefettura ricorda che il Consorzio detiene per legge i poteri di vigilanza, tutela, promozione e corretta informazione del consumatore, operando contro l’uso abusivo o improprio della denominazione. Per questo motivo, l’Associazione Guide Turistiche della Provincia di Ragusa (AGT), l’Associazione Guide Turistiche della Provincia di Siracusa (AGTS) e l’Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT) sono state invitate a sensibilizzare i propri iscritti.

Le guide operanti sul territorio dovranno attenersi a una comunicazione trasparente e fedele, evitando di associare la dicitura protetta “di Modica” a prodotti dolciari o cioccolati artigianali privi della certificazione ufficiale IGP e del relativo contrassegno statale di tracciabilità.

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