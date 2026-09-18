A Palazzo Iacono presentati i sette nuovi poliziotti destinati al Commissariato di Vittoria

Vittoria, 18 settembre 2026 – Unità, collaborazione istituzionale e maggiore presenza sul territorio sono al centro del potenziamento dell’organico della Polizia di Stato a Vittoria. Questa mattina, nella sala degli Specchi “Ubaldo Balloni” di Palazzo Iacono, il Questore di Ragusa, Salvatore Fazzino, ha presentato ufficialmente al Sindaco Francesco Aiello i sette nuovi agenti assegnati al Commissariato di Pubblica Sicurezza cittadino.

All’incontro istituzionale hanno partecipato anche il neo Dirigente del Commissariato di Vittoria, Luca Nania, il Comandante della Polizia Locale, Alessandro Basile, e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale. L’occasione ha permesso di consolidare il fronte comune tra le diverse autorità locali, ponendo l’accento sull’importanza di una rete integrata per la tutela e la sicurezza della comunità.

Esprimendo grande soddisfazione per l’arrivo delle nuove unità, il Sindaco Francesco Aiello ha sottolineato come l’immissione di forze fresche rappresenti un fondamentale valore aggiunto per il presidio capillare della città. Il primo cittadino ha ribadito la piena disponibilità dell’Amministrazione a sostenere e affiancare l’operato della Questura e di tutte le forze dell’ordine, evidenziando che la vivibilità e la sicurezza urbana si fondano sulla cooperazione quotidiana e sul dialogo costante tra le istituzioni. Ai nuovi agenti il Sindaco ha rivolto il più caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro al servizio della cittadinanza

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