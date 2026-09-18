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Modica | Politica

Comune di Modica: online i bandi per il trasporto gratuito di studenti e categorie protette

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MODICA, 18 Settembre 2026 – Il Comune di Modica ha avviato le procedure per l’assegnazione dei titoli di viaggio gratuiti e agevolati dedicati agli studenti e alle categorie protette della città. A darne notizia sono l’Assessore alla Mobilità urbana Leandro Giurdanella e l’Assessore alle Politiche sociali e educative Concetta Spadaro.

È online sul sito istituzionale del Comune il bando per l’attivazione dell’abbonamento gratuito al servizio di trasporto pubblico urbano riservato alle studentesse e agli studenti con età inferiore a 20 anni. Per richiedere l’agevolazione è necessario compilare l’istanza disponibile al link dedicato, con scadenza fissata per il prossimo 30 settembre.

Parallelamente è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per il rilascio del titolo di viaggio di libera circolazione AST per l’anno 2026. Questa opportunità è rivolta agli anziani (donne dai 55 anni e uomini dai 60 anni), ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai mutilati e invalidi di guerra e civili, e alle vedove e agli orfani dei caduti e dispersi in guerra, a condizione che rientrino nei limiti di reddito previsti e siano in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità (fissati a 10.200,00 euro per il componente unico del nucleo familiare o per il soggetto avente titolo).

Gli interessati possono scaricare i moduli dal sito del comune o ritirarli presso gli uffici dei Servizi Sociali in via Resistenza Partigiana 38-40 (ex Palazzo Azasi, primo piano). Le domande devono essere presentate in duplice copia o inviate via PEC all’indirizzo servizisociali@comune.modica.rg.it entro il termine perentorio del 25 settembre 2026.

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