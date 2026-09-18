L’Avis iblea in ricordo delle vittime di mafia. Raccolta speciale di sangue

Ragusa, 18 settembre 2026 – L’Avis Provinciale di Ragusa, anche in occasione del 21 settembre, anniversario dell’uccisione del giudice Rosario Livatino, intende ricordare le vittime della violenza mafiosa sottolineando l’importanza di continuare a promuovere i valori della legalità, della giustizia e della solidarietà.

L’iniziativa è legata alle giornate di donazione speciale istituite dalla Regione Siciliana dedicate alla commemorazione dell’anniversario della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, di quello della strage di via D’Amelio, 19 luglio 1992, e di quello dell’omicidio del giudice Livatino, consumatosi il 21 settembre 1990.

L’AVIS, attraverso l’impegno delle sedi comunali della provincia di Ragusa e insieme al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell’ASP di Ragusa, dedicherà nelle date del 19, 20 e 21 settembre una raccolta speciale di donazione del sangue in memoria del magistrato.

Ricordiamo anche che quest’anno l’Associazione ha portato avanti nelle scuole, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Ambito Territoriale di Ragusa, il progetto “Capaci e desiderosi di donare”, attraverso cui abbiamo voluto sensibilizzare le giovani generazioni ai valori della legalità, della solidarietà, della responsabilità civica, della cittadinanza attiva e della donazione del sangue, in particolare attraverso lo slogan “Il sangue si dona, non si versa”.

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